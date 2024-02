Evo 2024: ecco la data ufficiale del famoso torneo videoludico

Un rito videoludico annuale ormai immancabile dal 1996, quello dell’Evolution Championship Series, meglio noto come Evo, che anche quest’anno accenderà i riflettori sui migliori titoli da combattimento. Giocatori pronti a picchiarsi a suon di tasti per il titolo d’oro in uno dei più apprezzati eventi eSport. Il torneo si terrà ufficialmente dal 19 al 21 luglio con una grossa novità: un cambio di location. Il quasi storico Mandalay Bay Resort and Convention Hall ha accolto i concorrenti dal 2016, ma quest’anno tocca alla West Hall del Las Vegas Convention Center far da campo di battaglia. Tra l’altro sarà messa a disposizione anche una biglietteria, che fornirà l’acquisto per l’ingresso anche allo show floor, uno spazio dedicato ad artisti, sale videogiochi, zone shop e al nuovo Beyond the Arcade Stick Museum.

I giochi presentati

I titoli protagonisti dell’Evolution Championship Series saranno otto in totale. Sette recenti e uno nome più remoto, ma ancora ben inciso sul marciapiede delle star. Ecco quali sono e quante volte sono apparsi fin ora negli Evo precedenti.

Street Fighter 6 (1v)

(1v) Tekken 8 (prima apparizione)

(prima apparizione) Mortal Kombat 1 (prima apparizione)

(prima apparizione) Guilty Gear Strive (2v)

(2v) The King Of Fighters XV (2v)

(2v) Granblue Fantasy Versus Rising (prima apparizione)

(prima apparizione) Under Night In-Birth II Sys:Celes (prima apparizione)

(prima apparizione) Street Fighter III: Third Strike (7v)

Ispirandosi al successo del torneo 2023, inoltre, quest’anno tornerà l’Evo Showcase. Si tratta di una vetrina omaggiante per alcuni dei titoli più apprezzati già in circolazione o in attesa dio lancio. L’anno scorso l’onore era toccato a capolavori come Tekken 7 e Street Fighter 6. I biglietti dell’evento sono disponibili già da adesso sul sito ufficiale Evo.