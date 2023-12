Lego Fortnite: le alternative al viaggio rapido

Lego Fortnite sta oramai spopolando, riempiendo le console di numerosi giocatori. Qualche tempo fa vi abbiamo parlato di come craftare le assi di legno su Lego Fortnite. Oggi torniamo a parlare del titolo targato Lego, allegandovi una nuova guida.

Ad oggi, infatti, sul gioco non è ancora possibile utilizzare il viaggio rapido (e non sappiamo se lo sarà mai). Nonostante ciò, esistono diverse alternative che vi possono permettere di muovervi velocemente all’interno della mappa.

Andiamo a vederli insieme.

Il viaggio rapido in Lego Fortnite

Come già menzionato, in Lego Fortnite non esiste il viaggio rapido. Questo diventa un gran problema per i giocatori, soprattutto quando hanno intenzione di trasportare i materiali raccolti. Per questo, gli stessi giocatori hanno trovato delle soluzioni sfruttando i materiali che il gioco fornisce e sbizzarrendosi in costruzioni di ogni tipo.

Numerosi sono i video su YouTube in cui utenti si dilettano con l’ingegneria del gioco per creare mezzi con i quali muoversi.

Ci teniamo a sottolineare che però la durabilità di questi mezzi non è delle migliori, soprattutto perché parliamo di un contesto survival. Molto spesso potrebbero semplicemente rompersi dopo un utilizzo.

Altro problema deriva dal fatto che non è così raro che spawnino oggetti della mappa mentre si è a bordo del veicolo. Questo è ulteriore fattore che porta alla veloce rottura di questi provvisori mezzi di trasporto.

Con queste premesse, vediamo quali alternative avete all’interno del gioco.

La macchina

Partiamo da un veicolo base. Su Lego Fortnite è possibile costruire macchine con le quali trasportare ciò che vogliamo. I giocatori possono sbizzarrirsi come meglio vogliono nella costruzione di queste, lasciando libera la loro fantasia.

Nel video che vi alleghiamo, Perfect Store mostra uno dei modi in cui costruirli; tra l’altro, un design di questo tipo è applicabile anche ai veicoli volanti.

Il treno

Altro mezzo di trasporto che sta spopolando all’interno del gioco è il treno. Tra design di ogni tipo, vi sarà possibile creare il treno che più vi piace.

Vi lasciamo in questo caso un video di un treno dal design più semplice, in modo che possiate utilizzarlo come guida.

Il dirigibile

Entrando a gamba tesa nel mondo di Fortnite, l’ultimo veicolo di cui vi parliamo è il dirigibile. Il mezzo per eccellenza per potersi muovere all’interno della mappa e guardare tutto dall’alto, individuando possibili aree di interesse.

Con l’utilizzo di palloncini vi sarà possibile inalzare o far atterrare il dirigibile, riuscendo a muovervi con facilità nel mondo.