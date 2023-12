Finale GTA V: ecco l’idea originale scartata da Rockstar

Ultimamente la Rockstar Games sta diventando vittima di pesanti attacchi leak. Occhi indiscreti che ronzano attorno all’azienda, pronti a sussurrare qualunque cosa all’orecchio del pubblico. Paparazzi videoludici che hanno costretto gli sviluppatori, soprattutto dopo GTA VI, a infrangere la loro tabella di marcia. Secondo quanto riportato dal più recente di questi leak, sembra che il finale di GTA V non sia altro che una versione più leggera di quella che era l’idea originale, che prevedeva uno sviluppo decisamente più sanguinolento. Secondo queste fonti, si tratterebbe, infatti, di conclusioni alternative particolarmente splatter, forse per questo opzionabili ma non adottabili per l’intero pubblico della saga GTA. Forse anche le problematiche personali dell’interprete vocale di Lamar, uno dei personaggi coinvolti in questi quasi-finali, hanno smontato il piano.

Ecco il finale scartato

ALLARME SPOILER

Sappiamo che lo sviluppo conclusivo originale videogame, offre agli utenti la scelta su tre potenziali finali. Nel primo il protagonista Franklin mette fine alla storia con l’assassinio di un altro personaggio, Trevor. Nel secondo la linea temporale si chiude allo stesso modo, ma il nome della vittima è associato a Micheal. Il terzo finale GTA V, ossia la classica “Decisione finale”, i tre personaggi si alleano, dando vita ad una timeline ricca di azione e sorprese.

Secondo le rivelazioni di questo famoso leak, la Rockstar Games voleva accendere delle scintille nella storia aggiungendo dettagli color sangue. Nel primo finale l’intenzione era di congelare Trevor nell’azoto liquido, per poi offrirlo alle bastonate di Micheal. A Micheal toccava invece venire affettato dalle pale di un elicottero dopo essere precipitato da una torre. Purtroppo, non si sa molto della “Decisione finale”. Forse Franklin sarebbe stato sostituito da Lamar, futuro artefice della morte dell’intero trio.

Fonti certe confermano gran parte di queste teorie. Attendiamo, comunque, altri riscontri, anche perché, dall’uscita di GTA VI, sembra che i leak spuntino come funghi in ogni angolo del Web.