WORLDS 2023 League of Legends: T1 campioni!

I T1 sono i campioni del mondo dei Worlds di League of Legends per la quarta volta. L’organizzazione coreana si è imposta per 3-0 sul team cinese dei Weibo Gaming, arrivati per la prima volta alla finale mondiale. Per i T1 e Faker, da sempre indissolubilmente legati a doppio filo e bandiera del team, è stata la sesta finale, la seconda consecutiva.

Al contrario della scorsa finale, dove era arrivata una sconfitta inaspettata. Quest’anno i T1 sono riusciti ad imporsi davanti al pubblico di casa.

Match senza rivali

T1 ha schiacciato Weibo Gaming in modo quasi incontrastato. Con l’intera Corea del Sud alle spalle, il team di Faker ha sconfitto facilmente il suo avversario in un modo che ha dimostrato di essere di gran lunga la squadra superiore.

La squadra cinese composta da TheShy, Weiwei, Xiaohu, Light e Crisp non è mai riuscita a entrare in partita. Il roster è apparso in più momenti confuso e poco preparato all’irruenza e superiorità meccanica degli avversari. Dopo un rapido 2-0 i T1 hanno alzato la qualita game dopo game. Relegando il campione del mondo 2018, TheShy, nel ruolo di sola comparsa della finale.

Sicuramente gran parte del merito va dato per l’ottima sinergia del team di Faker. Sia nei teamfight che nelle scelte strategiche di macrogame utilizzate nella landa. Se si può trovare un vero protagonista tra loro questo è stato Zeus. Il toplaner ha annullato il proprio avversario in corsia superiore e ha trascinato il proprio team in ogni azione di gioco.

Numeri da capogiro per League of Legends

I T1 hanno conquistato il loro quarto titolo dopo una corsa mondiale in cui hanno perso appena due game in totale tra Swiss Phase e Playoff. Uno contro i Geng e l’altro contro i JD Gaming, vincendone 13. Per Zeus, Oner, Keria e Gumayusi è il primo titolo mondiale. Mentre Faker sale a quattro dopo i trionfi nel 2013, 2015 e 2016.

I numeri non sono alti solo per i game vinti. Ma anche per gli spettatori dei mondiali di League of Legends. La semifinale degli attuali campioni ha registrato un picco di pubblico di 4,3 milioni di spettatori. Mentre la finale ha segnato un record nella storia degli esports con 6,4 milioni di spettatori.

La vittoria dei T1 nel mondiale giocata in casa in Corea è stata celebrata anche dal presidente coreano Yoon Suk Yeol che si è congratulato con i giocatori. “Cari giocatori del team T1, mi congratulo vivamente con il vostro primo campionato del mondo in sette anni, il vostro quarto campionato del mondo in totale”.

I mondiali 2024

Ora si aspettano i mondiali 2024 con il grande ritorno in Europa. Infatti la prossima edizione verrà ospitata dalla O2 Arena di Londra il 2 novembre. Non resta che aspettare di capire se in quella occasione Faker difenderà il proprio titolo o parteciperà nel nuovo ruolo di coach.