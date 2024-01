Marvel Snap: si parte per il pianeta Hulk!

Iniziamo bene il 2024! partendo con Planet Hulk! Ovvero la prima season di quest’anno su Marvel Snap. In arrivo oggi 2 gennaio alle 11 ora del Pacifico e finirà il 6 di febbraio. Singolare stagione composta da 5 settimane con altrettante nuove uscite.

Sempre ogni martedì e avremo:

Skaar come carta acquistabile attraverso il pass

come carta acquistabile attraverso il pass Caiera subito il 2 Gennaio.

subito il 2 Gennaio. Hercules in uscita il 9 Gennaio.

in uscita il 9 Gennaio. Miek il 16 Gennaio.

il 16 Gennaio. Grandmaster al 23 Gennaio.

al 23 Gennaio. Beta Ray Bill come ultima uscita il 30 Gennaio.

In questo articolo andremo ad analizzare solo Skaar, le altre carte avranno articoli a loro dedicati come ogni stagione. Se volete seguire tutte le novità su Marvel Snap vi invito anche a passare su Hynerd.it per non perdervi tutto ciò che riguarda questo splendido gioco.

Dettagli sulla stagione

Il pass come ogni mese avrà un costo fisso di 10.99 euro per la versione premium e di 15.99 euro per la versione premium plus. Per chi non lo sapesse, aggiunge oltre alla carta nuova, i primi dieci livelli già completati del pass per cui si possono già reclamare le ricompense.

Una novità sarà che verrà introdotta subito una carta nuova nelle spotlight a inizio stagione. Trovo che sia una bella idea partire subito forti inserendo una nuova carta. Così da dare una possibilità a chi non acquisterà il pass di provare comunque qualcosa di nuovo.

Skaar

Descrizione: Costa 2 in meno per ciascuna delle tue carte che ha 10 o più Potere.

Molto chiaro e lineare il suo effetto lo porta ad essere una pedina abbastanza duttile per molti mazzi. Una buon feature la vedo con Blob e Caiera che insieme formeranno un tridente devastante. Anche solo in combo con un Thanos e un Magneto potrebbe fare belle cose.

Molto interessante vedere come si adatterà al meta.

Ma chi è Skaar?

Skaar è un personaggio dei fumetti creato da Greg Pak (testi) e John Romita Jr. (disegni), pubblicato dalla casa editrice statunitense Marvel Comics. La sua prima apparizione avviene in World War Hulk n. 5 (gennaio 2008). Il personaggio ha un ruolo di protagonista nella serie Skaar: Son of Hulk, le cui pubblicazioni sono iniziate a partire da giugno 2008 con Greg Pak come sceneggiatore e Ron Garney come disegnatore.

Skaar è il figlio di Hulk nato dalla relazione con Caiera quando il Golia Verde si trovava sul pianeta Sakaar. La sua infanzia è tormentata dalla morte di sua madre e dal rancore nei confronti di suo padre Hulk. Allenatosi sul pianeta Sakaar insieme ai mostri che abitavano nel luogo, Skaar inizia a maturare, tanto che in un solo anno acquista un fisico adulto, oltre ad una portentosa intelligenza.

Poteri e abilità

Skaar è molto diverso da suo padre; si presenta feroce, sadico e non ha una vera e propria morale (infatti uccide chiunque lo ostacoli). Possiede sia i poteri della madre che quelli del padre, tuttavia non è in grado di sfruttarli al massimo. Per via della sua giovane età e dell’inesperienza. Come la madre e il fratello Hiro-Kala possiede l’Antico Potere (Old Power) che gli permette di assorbire l’energia di un pianeta per indurire il suo corpo o per controllare il suolo. Molto ambiguo il rapporto che Skaar instaura con Daken, il figlio di Wolverine; entrambi si detestano, ma entrambi hanno comunque molte cose in comune, come la feroce infanzia e la rivalità nei confronti dei loro genitori.

Come sempre dal team di Hynerd è tutto. Per altri aggiornamenti di Marvel Snap, per restare sempre aggiornati su questo splendido gioco seguiteci sul nostro sito Hynerd.it.