Marvel Snap: un mix di emozioni con Hulkling!

Come già annunciato nell’articolo sul pass del mese di Agosto: martedì 27 agosto alle ore 21, orario fisso, uscirà la nuova e ultima carta di questo pass su Marvel Snap! Uno dei membri fondatori degli Young Avengers nonché partner sentimentale di Wiccan! Sento già la fragranza dell'amore nell'aria. Oltre a essere uno Skrull è anche per metà Kree, un mix interessante!

Ma ora tocca capire se e quanto potrà aiutarci sul nostro gioco preferito: Marvel Snap:

Marvel Snap: Hulkling

Descrizione:

Hulkling (costo: 6; potenza: 11) = All'inizio del gioco, copia il testo di una carta casuale dal costo di 6.

Effetto vanilla interessante ma ovviamente si va di roulette russa. Però tutto sommato lo apprezzerei lo stesso anche perché potresti pescare carte come Red Hulk oppure Doctor Doom o ancora meglio Alioth e tutti questi sono estremamente utili. Poi oh magari beccare un Orka con un campo singolo non è male. Ma se ci pensate anche se trovaste un effetto inutile per il vostro mazzo come un Hela non giocando un discard avreste comunque un drop a 6 di potenza 11 molto più di tantissime carte.

Una feat interessante per il meta di Marvel Snap!

Ma chi è Hulkling?

Hulkling, conosciuto tra gli Skrull come Imperatore Dorrek VIII e sulla Terra come Theodore Rufus "Teddy" Altman, è un personaggio immaginario dei fumetti creato da Allan Heinberg e Jim Cheung nel 2005, pubblicato dalla Marvel Comics. È uno dei componenti del gruppo dei Giovani Vendicatori. Il suo partner è Wiccan, insieme sono una delle coppie di adolescenti gay dei fumetti.

Nella sua prima apparizione, viene rivelato poco su Hulkling tranne per il fatto che è cresciuto da una madre single. Tutto questo cambia quando appare l'extraterrestre mutaforma noto come Super-Skrull, affermando che Teddy è uno Skrull. Il Super-Skrull è sorpreso di apprendere che Teddy ha una super forza e si chiede "forse le voci su suo padre sono vere". Il Super Skrull segue i Giovani Vendicatori a casa di Wiccan, dove la madre di Teddy lo sta aspettando. Il Super-Skrull rilascia un dispositivo progettato per trasformare Teddy nella sua vera forma nel tentativo di dimostrare la sua eredità Skrull.

Sebbene il dispositivo non cambi l'aspetto fisico di Teddy, la signora Altman, anch'essa catturata dal raggio del dispositivo, si trasforma in uno Skrull. Quando il Super-Skrull l'accusa di essere una traditrice della sua razza, lei risponde dicendo che l'imperatrice le ha ordinato di proteggere Teddy, anche da personaggi come Super-Skrull, tirando fuori una pistola. Il Super-Skrull risponde uccidendola, anche se non è stato intenzionale.

Poteri e abilità

Hulkling ha il potere mutaforma degli Skrull che gli permette di cambiare aspetto e di dotarsi, ad esempio, di ali membranose o di artigli; è inoltre in grado di rigenerare i propri tessuti (sebbene questa capacità non sia al livello del fattore rigenerante di Wolverine) e una forza sovrumana derivatagli dai Kree.