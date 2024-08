Marvel Snap: Speed, un piccolo Quicksilver!

Come già annunciato nell ’articolo sul pass del mese di Agosto : martedì 20 Agosto alle ore 21, orario fisso, uscirà la nuova carta su Marvel Snap ! In arrivo anche il secondo figlio di Wanda Maximoff e Visione ! Se suo fratello Billy ovvero Wiccan ha ereditato i poteri della madre invece il piccolo Tommy prende le sue abilità sempre da quel ramo della famiglia ma dallo zio, ovvero Pietro Maximoff anche chiamato Quicksilver !

Speed (costo: 3; potenza: 3) = Effetto continuo : +1 Potere per ogni turno in cui hai speso tutta la tua Energia.

Tommy è in realtà il figlio di Wanda Maximoff , Scarlet: in origine era un frammento dell'anima di Mefisto che avrebbe voluto rivendicarla, quando Wanda partorì due gemelli, creati con il suo potere di modificare il corso degli eventi agendo sulle probabilità. Quando il frammento venne riassorbito da Mefisto, la forza dei due gemelli lo distrusse e si reincarnarono in Tommy e Billy ( Wiccan ).

Thomas venne cresciuto dagli Sheperd, ma quando i suoi poteri mutanti si rivelarono, lo chiusero in un laboratorio del governo. Liberato dai Giovani Vendicatori, si unì a loro per salvare Hulkling dai Kree e dagli Skrull e in seguito si unì a loro col nome in codice di Speed.