Uncle Chop’s Rocket Shop, Recensione: Un roguelike spaziale, in tutti i sensi

Uncle Chop's Rocket Shop è un puzzle game roguelike sviluppato da Beard Envy e pubblicato nel dicembre 2024. Ambientato in un bizzarro negozio di riparazioni spaziali su un asteroide remoto, il gioco ci mette nei panni di Wilbur, un meccanico intergalattico il cui scopo è riparare i moduli di astronavi per una clientela decisamente eccentrica. Tra le riparazioni frenetiche e il pagamento di affitti esorbitanti al severo Uncle Chop, il giocatore si trova a dover bilanciare velocità, precisione e strategia.

Gameplay

Il gameplay di Uncle Chop's Rocket Shop si distingue per la combinazione di meccaniche di simulazione e elementi roguelike, offrendo un'esperienza di gioco unica e coinvolgente.

Modalità di gioco

Il titolo offre due modalità principali: Frenetica e Mirata.

Frenetica : il tempo è limitato per completare i lavori . La difficoltà è standard e l'umore dei clienti varia in base alla velocità delle riparazioni.

: il . La difficoltà è standard e l'umore dei clienti varia in base alla velocità delle riparazioni. Mirata: Ideale per chi preferisce un'esperienza più strategica. Non c'è limite di tempo, ma si possono completare al massimo tre lavori giornalieri. Gli errori sono puniti più severamente, i clienti si arrabbiano più facilmente e i lavori sono mediamente più difficili.

Meccaniche

Le riparazioni rappresentano il cuore del gameplay. Per completare ogni lavoro avrete bisogno di strumenti specifici come cacciaviti e chiavi inglesi. Se giocato nella modalità frenetica, quella pensata dagli sviluppatori come di defualt, Il tempo è una risorsa essenziale da gestire nel migliore die modi. Completare rapidamente i lavori sarà essenziale per massimizzare i guadagni, ma dovrete usare molta precisione e attenzione ai dettagli. La varietà dei compiti, che spazia dal rifornimento di carburante alla sostituzione di componenti complessi, mantiene alta l'attenzione del giocatore.

Uncle Chop's Rocket Shop modulo

In Uncle Chop's Rocket Shop avrete però un potentissimo alleato, ovvero il manuale di istruzioni. Al suo interno troverete la speigazione, con tanto di immagini dimostrative, per svolgere al meglio ogni lavoro. Tuttavia, per riuscire a ottenere risultati eccellenti, è necessario leggerlo attentamente. Specialmente nelle prime fasi del gioco, può capitare di non completare perfettamente una riparazione a causa della fretta e di una lettura superficiale del manuale, aggiungendo una componente di apprendimento e sfida.

Progressione

Uncle Chop's Rocket Shop manuale

Ogni riparazione completata farà guadagnare denaro, utilizzabile per migliorare il negozio, acquistare strumenti più avanzati o sbloccare nuove funzionalità. Inoltre, è possibile ottenere potenziamenti permanenti tramite una seconda valuta di gioco ottenibile tramite missioni, o anche casualmente qualche volta, che faciliteranno le run successive, aumentando la longevità del titolo.

L'obiettivo principale è pagare una quota giornaliera chiamata A.F.F.I.T.T.O, che diventa progressivamente più alta con il passare del tempo. Questa crescente pressione economica aggiunge un ulteriore livello di difficoltà, costringendo il giocatore a dover bilanciare le modifiche al rocket shop con i risparmi necessari per pagare la quota.

Roguelike

Il gioco è strutturato in giorni lavorativi con difficoltà crescente, arricchiti da eventi casuali e una narrazione ramificata. La proceduralità garantisce una rigiocabilità elevata, offrendo sfide sempre diverse e mantenendo l'esperienza fresca e imprevedibile. Le morti del personaggio non rappresentano la fine, ma un'opportunità per apprendere dai propri errori e affrontare le sfide successive con maggiore esperienza e strategia.

Stile artistico

Uncle Chop's Rocket Shop si distingue per il suo stile artistico unico e una narrazione semplice ma strutturata molto bene.

Uncle Chop's Rocket Shop nave spaziale

Design e comparto tecnico

Il design visivo del gioco è caratterizzato da colori vivaci e un umorismo oscuro, richiamando lo stile di serie animate come Rick & Morty. L'attenzione ai dettagli nei vari moduli delle astronavi è poi maniacale, rendendo ogni riparazione divertente e affascinante. Le illustrazioni del manuale sono poi stupende, ricche di dettagli, disegni, grafici e non manca di scarabocchi o note scritte in un angolo che rendono il manuale davvero realistico.

Quanto invece al comparto tecnico vero e proprio non c'è molto da dire. Oltre alla risuoluzione non potrete modificare molti settaggi, ma essendo un titolo molto leggero e con un stile così particolare e ben realizzato non penso sia un vero e proprio punto negativo questa sua semplicità

Personaggi

I personaggi principali non saranno molti, ma offriranno interazioni utili o esilaranti. I clienti saranno invece una vasta gamma, da devoti di divinità spaziali a piloti di navi malconce, ognuno con personalità distintive e storie uniche. Le interazioni con questi personaggi sono spesso folli, aggiungendo profondità alla narrazione.

Uncle Chop's Rocket Shop affitto

Proprio in questo punto voglio aggiungere che Uncle Chop's Rocket Shop è completamente tradotto e adattato in italiano. Non conoscendo il team di sviluppo ho inizialmente pensato che si trattasse di un team italiano, questo perchè l'adattamento è spettacolare. Non c'è stato solamente un lavoro di traduzione ma un vero e proprio lavoro di adattamento per rendere ogni dettaglio chiaro e comico anche nella nostra lingua.