Playstation Plus

PlayStation Plus: online il catalogo di luglio

È passato solo un mese dall’annuncio ufficiale dei nuovi piani di abbonamento per PlayStation Plus e Sony ha già rilasciato un aggiornamento aggiungendo diciotto nuovi videogiochi (uno in più rispetto a quelli che aveva annunciato nei giorni scorsi).

Infatti, a sorpresa, gli abbonati al servizio Extra o Premium avranno nel loro catalogo anche un gioco indie uscito proprio oggi, 19 luglio 2022, che ha suscitato molto interesse nella community videoludica: Stray.

I giochi del catalogo di luglio del PlayStation Plus Extra:

Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS4/PS5);

Marvel’s Avengers (PS4/PS5);

Assassin’s Creed Unity (PS4);

Assassin’s Creed IV Black Flag (PS4);

Assassin’s Creed Rogue Remastered (PS4);

Assassin’s Creed Freedom Cry (PS4);

Assassin’s Creed: The Ezio Collection (PS4);

Saints Row IV: Re-Elected (PS4);

Saints Row: Gat out of Hell (PS4);

Spirit of the North: Enhanced Edition (PS5);

L’era glaciale: la strampalata avventura di Scrat (PS4);

Jumanji: il videogioco (PS4);

Paw Patrol on a Roll! (PS4);

ReadySet Heroes (PS4);

Stray (PS4/PS5).

I giochi del catalogo di luglio del PlayStation Plus Premium:

Tutti i giochi inclusi nel catalogo PS Plus Extra;

No Heroes Allowed! (PSP);

LocoRoco Midnight Carnival (PSP);

Ecoshift (PSP).

Inoltre, sembra che la prova gratuita di 7 giorni per gli abbonamenti Extra e Premium sarà presto disponibile anche in Italia dopo essere stata aggiunta in Regno Unito nella giornata di ieri.