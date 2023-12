PlayStation Plus: Ecco i giochi gratis di gennaio 2024

Come oramai da anni la fine del mese coincide con l’annuncio dei giochi gratis in PlayStation Plus per il mese seguente, Sony non è quindi stata da meno nemmeno con l’arrivo dell’anno nuovo.

Tutti e tre i titoli presenti saranno disponibili per gli abbonati a qualsiasi tier del PlayStation Plus, ovvero Essential, Extra e Premium.

A Plague Tale: Requiem

“A Plague Tale: Requiem” è un videogioco d’avventura e azione sviluppato da Asobo Studios e pubblicato da Focus Entertainment. È il sequel di “A Plague Tale: Innocence” e segue le avventure di due fratelli intenti a cercare una cura per la peste. Durante il loro viaggio verranno attaccati dalle guardie dell’inquisizione e da orde di ratti.

Il titolo all’uscita, ovvero ottobre 2022, venne accolto in maniera per lo più positiva da pubblico e critica. Dello stesso avviso siamo stati noi all’interno della nostra recensione. Tra i punti più apprezzati del titolo una storia interessante, meccaniche migliorate e soprattutto una grafica straordinaria.

Evil West

Evil West è un videogioco action adventure sviluppato da Flying Wild Dog e pubblicato come il titolo precedente da Focus Entertainment. In Evil West assumerete il controllo di Jesse Reinter, cacciatore di vampiri equipaggiato con potenti armi da fuoco.

Il titolo del 2022 venne accolto discretamente dalla critica, divertente ma monotono. Potrebbe vivere però una nuova giovinezza grazie alla diponibilità gratuita in PlayStation Plus.

Nobody Saves the World

Nobody Saves the World è un gioco di ruolo sviluppato da DrinkBox Studios. Nel titolo impersonerete Nobody, personaggio equipaggiato con una bacchetta magica che gli permette di trasformarsi in 18 forme differenti. Ogni forma ha due abilità di base e se ne potranno sbloccare di nuove durante l’avventura.

Il titolo uscito a gennaio 2022 venne accolto molto positivamente dalla critica, definendolo affascinante, divertente e molto personalizzabile. Su Metacritic possiede un punteggio addirittura di 90/100. Farà felici sicuramente moltissimi dei possessori dell’abbonamento a PlayStation Plus.