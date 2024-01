Diablo 4: patch 1.3.0, ecco le novità

Blizzard Entertainment ha pubblicato le note sulla patch dell’aggiornamento 1.3.0 di Diablo 4 in preparazione al suo prossimo terzo aggiornamento stagionale, Season of the Construct .

È un aggiornamento corposo con modifiche e ottimizzazioni per i giocatori su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Questi includono nuovi oggetti che dovrebbero aiutare alcune abilità di classe a dare un impatto leggermente maggiore.

“Per noi è importante che quando un giocatore sceglie di investire completamente in un’abilità, il profitto sia immenso”.

Afferma una nota dello sviluppatore per la patch 1.3.0. “Nel perseguimento di questo obiettivo, molti dei nostri nuovi oggetti unici e leggendari prendono di mira abilità che devono ancora raggiungere il loro pieno potenziale.“

Tutte le classi avranno accesso ai Guanti del Paingorger, all’Aspetto dell’Adattabilità e agli oggetti dell’Aspetto del Juggernaut. Nel frattempo, i Barbari riceveranno due oggetti: Anello dei Famelici e Aspetto della Terra Spartita. Il primo, ad esempio, dovrebbe aiutare con Rend, poiché ne aumenta la durata da due a quattro secondi e aggiunge due accumuli quando le abilità di rissa danneggiano i nemici.

I giocatori druidi riceveranno l’oggetto Unsung Ascetic’s Wraps non celebrato, che dovrebbe potenziare Tempesta di fulmini, così come l’Aspetto virulento, che riduce il tempo di recupero della rabbia quando infetta un nemico. Gli stregoni possono aspettarsi la nuova Starfall Coronet e gli oggetti Aspect of Shredding Blades per potenziare Meteor e Ice Blades.

Diablo 4: Presentazione della Stagione dei Costrutti

Questa volta Blizzard è stata piuttosto generosa con le modifiche apportate a ciascuna classe, ma l’aggiornamento prende di mira anche molti altri elementi con altri aggiustamenti. Questi includono aumenti dell’esperienza dei glifi nei livelli Incubo, prestazioni migliorate e un’esperienza di rispetto dell’albero delle abilità più snella.

Di seguito puoi vedere le note complete sulla patch 1.3.0 di Diablo 4.

Aggiornamenti delle classi

Nota dello sviluppatore: per noi è importante che quando un giocatore sceglie di investire completamente in un’abilità, il profitto sia immenso. Nel perseguimento di questo obiettivo, molti dei nostri nuovi oggetti unici e leggendari prendono di mira abilità che devono ancora raggiungere il loro pieno potenziale. Siamo ansiosi di vedere cosa realizzeranno i giocatori con i nostri nuovi oggetti unici per Barbarian’s Rend, Druid’s Lightning Storm e Sorcerer’s Meteor. Stiamo anche prendendo di mira alcune questioni urgenti per ciascuna Classe. I Negromanti con Leader del Culto dovrebbero vedere i loro Servitori colpire un po’ più forte, i Barbari non dovrebbero ritenere che 3 Urli siano un requisito per il loro successo e le Incantatrici che applicano Vulnerabilità con Lancia Fulminante dovrebbero aprire nuove opportunità di costruzione. Ci sono anche aggiornamenti di classe per oggetti e abilità che hanno prestazioni inferiori, come gli oggetti unici a distanza del Ladro e il Golem del Negromante.

Tutte le classi

Nuovi oggetti

Guanti di Paingorger – Guanti unici

Danneggiare i nemici con un’abilità non di base lanciata li marchia per 3 secondi. Quando un’abilità di base colpisce per la prima volta un nemico marchiato, il danno dell’abilità di base si ripercuote su tutti i nemici marchiati, infliggendo un danno aumentato del 100–200%[x].

Aspetto di Adattabilità – Utilità

Quando lanciate al di sotto del 50% delle risorse massime, le abilità di base generano 3 delle tue risorse primarie, una volta per lancio.

Se lanciate a un livello pari o superiore al 50% delle risorse massime, le abilità di base infliggono il 40–80% di danni aggiuntivi.

Aspetto del Juggernaut – Difensivo

Ottieni 0,75 –1,25 di Armatura, ma la tua Evasione ha un tempo di recupero aumentato del 100%.

Aggiornamenti degli articoli

Anello dei cieli senza stelle

Il potere unico è stato modificato. Precedente: Lanciare un’abilità fondamentale riduce il costo in risorse delle tue abilità fondamentali del 12%, fino a un massimo del 40%. Si reimposta quando si utilizza un’abilità non fondamentale. Novità: spendere risorse riduce i costi delle risorse e aumenta i danni del x10% per 3 secondi, fino al 40%.

Aspetto offensivo dell’atteso Il bonus al danno ora ha una durata di 5 secondi da utilizzare.



Cuore fuso di Selig

Tutte le statistiche sono aumentate a 2 volte il valore normale.

Il danno dell’abilità principale è cambiato in velocità di movimento.

Danno in salute aumentato a 3 volte il valore normale.

Potere unico cambiato Precedente: Ottieni 30 risorse massime. Inoltre, quando subisci danni, prosciuga 3 risorse per ogni 1% della vita che avresti perso. Novità: ottieni 60 risorse massime. Il 75% del danno in arrivo consuma 2 Risorse per ogni 1% della Vita che avresti perso.



Sopraffare

Gli attacchi di sopraffazione ora guadagnano +1% di danni, invece che +2%, per ogni 1% della tua vita base che hai in Fortificazione.

Gli attacchi di sopraffazione ora ottengono +1% di danno, invece di +2%, per l’1% della tua vita base che hai in vita bonus sopra la tua vita base.

Barbaro

Nuovi oggetti

Anello dei Famelici

La durata di Rend è aumentata di 2,0–4,0 secondi. Danneggiare i nemici con le abilità di rissa applica 2 accumuli di Sanguinamento di Rend. Questo effetto può verificarsi solo una volta ogni 4 secondi per nemico.

Aspetto del terreno diviso – Offensivo

Ogni 25 secondi, Sconvolgimento garantisce la sopraffazione e infligge il 10-20% di danni aggiuntivi. Questo timer viene ridotto di 4 secondi quando Sconvolgimento vince un Boss o un nemico Elite.

Competenze

Carica

Danno base aumentato del 900%, da 0,25 a 2,50.

Danni da impatto sul terreno della Carica potenziata aumentati del 150%, da 0,6 a 1,5.

Carica possente non richiede più un impatto sul terreno per ridurre il tempo di recupero di Carica, e ora caricare un boss ridurrà il tempo di recupero di 6 secondi.

Salto

Il danno base è aumentato del 30%.

Passivi

Forza bruta

Il danno da sopraffazione è diminuito dal 15% all’8% per grado.

Arsenale ambulante

Durata di ciascun bonus dell’arma aumentata da 8 a 10 secondi.

Danni aggiuntivi derivanti dall’avere tutti i bonus aumentati dal 15% al ​​20%.

Avere tutti i bonus ora aumenta anche la velocità d’attacco del 20%.

Non vincolato

Bonus al danno di Berserking aumentato dal 60% al 100%.

Ferite zampillanti

Importo del sanguinamento bonus aumentato dal 115% al ​​140%.

Il danno dell’esplosione da sopraffazione è aumentato dal 70% all’85%.

Competenza nelle armi

Il livellamento delle competenze è stato ridotto del 50%.

Paragone

Maresciallo Glifo

Ora riduce il tempo di recupero di ogni abilità non Urlo di 4 secondi, invece di ogni altra abilità Urlo di 1,2 secondi.

Aggiornamenti degli Aspetti Offensivi:

Risorsa di Echoing Fury:

Ora generi 6–10 Furia al secondo mentre qualsiasi abilità Urlo è attiva, invece di 2–4 Furia al secondo per ogni abilità Urlo attiva.

Rabbia illimitata:

Il bonus al danno ora ha una durata di 5 secondi da utilizzare.

Veterano Brawler:

Danni bonus per stack ridotti dal 15%–20% al 6%–8%, fino a un bonus massimo ridotto dal 225%–300% al 30%–40%.

Carica ancestrale

Danno bonus ridotto dal 75%–125% al ​​20%–30%.

Ira Invadente:

Danni bonus alla maestria nell’arma ridotti dall’82–100% al 40–60%.

Il bonus al danno ora ha una durata di 5 secondi da utilizzare.

Anello del Furore Rosso

Il bonus al danno ora ha una durata di 5 secondi da utilizzare.

Druido

Nuovi oggetti

Vesti dell’asceta non celebrato

Tempesta di Fulmini ottiene 1 colpo aggiuntivo ogni volta che cresce. I colpi critici di Tempesta di fulmini fanno sì che i fulmini colpiscano due volte, infliggendo il 10-20% di danni aggiuntivi.

Aspetto Virulento – Utilità

Quando la rabbia infetta un nemico, riduce il suo tempo di recupero di 0,3–0,6 secondi. Questa riduzione del tempo di recupero viene triplicata quando si infettano gli Elite.

Competenze

Rabbia potenziata

Bonus danno massimo aumentato dal 30% al 60%.

Lacerare

Tempo di recupero ridotto da 45 a 35 secondi.

Primo Lacerato

Funzionalità modificata: Lacera i colpi Cura per il 3% della Vita massima, aumentata al 6% sui colpi critici.

Cataclisma

Il danno di Twister è aumentato dal 23% al 46%.

Il danno da fulmine è aumentato dal 77% al 95%.

Cataclisma Supremo

Durata della vulnerabilità aumentata da 3 a 6 secondi.

Passivi

Rammendo

Le cure aggiuntive ricevute sono aumentate dal 5% al ​​6% per grado.

Pelle spessa

Fortificazione ottenuta aumentata dal 6,4% al 10% per grado.

Sfrenato

Riduzione della durata degli effetti di limitazione del controllo aumentata dal 3% al 5% per grado.

Benefici aumentati con Fortificazione superiore al 50% ridotti da triplicati a raddoppiati.

Fortezza naturale

La fortificazione ottenuta con Mutaforma è stata aumentata dall’1,4% al 2% per grado.

Furia bestiale

La durata richiesta di Shapeshift è stata ridotta da 2,5 a 2 secondi.

Bonus velocità d’attacco aumentato dal 25% al ​​30%.

Doni dello spirito

Pelle spinosa

Le spine sono aumentate da 0,15 a 0,6. (da 1.194 a 4776)

Dono del cervo

Spirito massimo aumentato da 10 a 20.

Ira aviaria

Il bonus al danno del colpo critico ora è moltiplicativo invece che additivo.

Tettonico

Bonus probabilità di colpo fortunato aumentato dal 15% al ​​20%.

Equilibrio

La barriera è stata aumentata dal 5% della salute massima al 15%.

Durata aumentata da 4 a 6 secondi.

Selvaggi

Bonus al danno passivo del compagno aumentato dall’80% al 120%.

Aggiornamento sugli Aspetti:

Bestia Offuscata:

Precedente: Mentre scatta, Shred cerca i nemici avvelenati nelle vicinanze, infliggendo loro istantaneamente il 70–100% del danno da avvelenamento.

Novità: mentre scatta, Shred cerca i nemici avvelenati nelle vicinanze e infligge loro il 20–40%[x] di danni aggiuntivi.

Pietra Metamorfica:

Costo dello Spirito del masso ridotto da 50 a 40.

Insaziabile:

Generazione di spirito e danni bonus aumentati dal 20–30% al 30–40%.

Aspetto della ritorsione

Danni bonus ridotti dal 20–40% al 20–30%.

Negromante:

Nuovi oggetti:

Piastra Mutilatrice

Sei Blood Lanced e quando Blood Lance ti infliggerebbe danno ti fortifica invece per l’1–2% della tua vita massima e ha una probabilità del 5% di formare una Blood Orb. Lancia di Sangue infligge il 10–20%[x] di danni aggiuntivi.

Aspetto dello Spirito Infranto – Offensivo

Lanciare Bone Spirit lancia inoltre 18 schegge d’osso in tutte le direzioni, infliggendo il 200–400%[x] di danni aggiuntivi e generando 6 Essenza per ogni nemico colpito.

Competenze

Fanciulla di ferro

Danni aumentati da 0,2 a 0,3.

Orribile Fanciulla di Ferro

Bonus al danno aumentato dal 20% al 30%.

Esplosione di cadaveri

Probabilità di colpo fortunato ridotta dal 40% al 25%.

Il danno base è aumentato dal 50% al 70%.

Il danno dell’esplosione di cadavere rovinato è stato ridotto dal 110% al 95%.

Perturbazione

Il danno nel tempo è aumentato dall’80% al 95%.

Severo

Il danno iniziale è aumentato dal 66% al 75%.

Il danno al ritorno è aumentato dal 21% al 25%.

Spirito d’ossa

Il danno aumenta del 4% per ogni essenza spesa per lanciare Bone Spirit (prima era del 3%).

Spirito d’ossa terribile:

Ora ripristina il 30% della tua Essenza massima, invece di 30 Essenza fissa.

Decomposizione dell’Accolito:

Precedente: tu e i tuoi servitori infliggete il 10%[x] di danni aggiuntivi ai nemici che vengono decomposti.

Novità: ogni 1,5 secondi, Decomposizione rende i nemici vulnerabili per 4 secondi.

Decomposizione dell’Iniziato:

Precedente: Decomposizione rallenta i nemici del 50%.

Novità: Decomposizione rallenta i nemici del 50% e, se canalizzi Decomposizione per almeno 1,5 secondi, guadagni il 30%[+] di velocità di movimento per 5 secondi dopo aver terminato la canalizzazione.

Terribile Nebbia di Sangue:

Precedente: Nebbia di Sangue ti fortifica per lo 0,5% della tua Vita Massima ogni volta che colpisce un nemico.

Novità: ottieni +10% di probabilità di colpo critico per 4 secondi al termine di Nebbia di sangue.

Prigione d’ossa:

I giocatori amichevoli e i servitori ora possono passare liberamente attraverso le mura della Prigione d’Ossa.

Le funzionalità della Prigione d’Ossa Potenziata e della Prigione d’Ossa Spettrale sono state scambiate.

Potenziata:

I nemici all’interno della Prigione di Ossa sono vulnerabili.

Spaventosa:

Se un nemico viene intrappolato dalla Prigione d’Ossa, ottieni 25 Essenza, più altre 5 per ogni nemico intrappolato.

Terribile:

Precedente: Fortifica per l’8% della tua vita massima per ogni nemico intrappolato dalla Prigione d’Ossa.

Novità: riduci i tempi di recupero attivi di 0,5 secondi per ogni nemico intrappolato da Prigione d’ossa, fino a 3 secondi.

Passivi

Essenza Ossificata

Ora mostra il bonus attuale nel tooltip.

Libro dei morti

Golem

Quando i Golem finiscono di lanciare la loro abilità attiva, proveranno prima a prendere di mira un nuovo nemico vicino prima di tornare al bersaglio precedente.

Golem di sangue e Golem di ferro Gli attacchi base ora colpiscono i nemici in un’area attorno al bersaglio principale.

Golem d’ossa L’abilità attiva ora fornisce alle Spine del Golem un ammontare pari al 70% della tua Armatura per la durata della Provocazione.

Mago delle ossa Aggiorna ora Fortifica in base alla tua Vita massima invece che alla Vita base.

Sacerdote scheletro La guarigione è aumentata dal 25% al ​​40% nella durata di 8 secondi.



Paragone

Nodo esemplare leggendario del leader del culto

Precedente: i tuoi servitori infliggono il 15%[x] di danni aggiuntivi per ogni tipo di servitore attivo.

Novità: i tuoi servitori infliggono il 10%[x] di danni aggiuntivi per ogni 20% [+] di bonus alla velocità d’attacco di cui dispongono.

Golem

Bonus aggiuntivo modificato dal 25% di salute al 25% di danni.

Aggiornamenti degli aspetti:

Maledizione del Rigonfiamento

Precedente: Bone Spirit infligge danni aggiuntivi in ​​base alla distanza percorsa, fino al 15-25%[x].

Novità: la probabilità di colpo critico di Bone Spirit è aumentata del 15–25% [+]. La tua Essenza Massima aumenta di 2 per ogni nemico colpito per 15 secondi.

Tortuoso

Precedente: i nemici colpiti dalla tua Iron Maiden hanno una probabilità del [15–25] % di rimanere storditi per 1 secondo quando infliggono danni diretti.

Novità: Iron Maiden ora è anche un’abilità Oscurità e infligge danni da ombra. I nemici colpiti dalla tua Iron Maiden hanno una probabilità del [15–25]% di rimanere storditi per 1 secondo quando infliggono danni diretti.

Putrescente

La possibilità di generare cadaveri aggiuntivi è aumentata dal 30–60% al 50–100%.

Gigantesco

La possibilità di ridurre il tempo di recupero attivo del Golem è aumentata dal 2–5% al ​​4–10%.

La possibilità di generare un cadavere è aumentata dall’1,0–2,5% al ​​2%–5%.

Ladro

Nuovi oggetti

Stivali Bestia

Quando lanci un’abilità Ultimate, la tua successiva abilità Core consuma tutta la tua energia e infligge lo 0,5–1,5% di danni in più per ogni energia consumata. Usare un Cooldown ripristina 5 energia.

Aspetto resistente dell’aggressore: difensivo

Breaking Concealment conferisce +10% di resistenza e resistenza massima a tutti gli elementi per 4 secondi. Uccidere un nemico d’élite riduce il tempo di recupero di Occultamento di 6-10 secondi.

Competenze

Spostamento della lama

Il danno è aumentato dal 16% al 20%.

Durata aumentata da 3 secondi a 4 secondi.

Colpo Rinvigorente Fondamentale

La vulnerabilità ora si applica quando hai meno dell’85% di energia, invece che del 75%.

Triboli potenziati

Precedente: i nemici subiscono il 5%[x] danno in più da te ogni secondo in cui si trovano su Triboli.

Novità: i nemici su Triboli subiscono il 10%[x] di danni in più da te, aumentati del 5%[x] ogni secondo.

Pioggia di frecce

Tempo di lancio ridotto del 15%.

La prima ondata di frecce ora colpisce più vicino al giocatore.

Imbevuta di freddo

La quantità di brividi ora aumenta del 5% per grado di abilità, invece del 2,5%.

Imbevuto freddo miscelato

Rimosso il requisito del colpo critico e aumentata la probabilità di colpo fortunato dal 20% al 35%.

Imbevuto di veleno misto

Precedente: Colpo fortunato: le abilità intrise di veleno hanno fino al 30% di probabilità di applicare il doppio della quantità di danni da avvelenamento nel tempo.

Novità: Colpo fortunato: le abilità intrise di veleno hanno fino al 30% di probabilità di ridurre il tempo di recupero di Infuso di veleno di 2 secondi.

Freccia potente

Durata della vulnerabilità aumentata da 3 a 5 secondi.

Tiro penetrante potenziato

Precedente: Tiro Penetrante infligge il 10%[x] di danni aggiuntivi per ogni nemico che trafigge.

Ora: Tiro Penetrante ha una probabilità di colpo critico aumentata del 10%[+]. Se Tiro Penetrante danneggia almeno 3 nemici, ottieni il 10%[+] di Probabilità di Colpo Critico per 5 secondi.

Tiro penetrante migliorato

Precedente: Se il Tiro Penetrante danneggia almeno 3 nemici, il tuo successivo Tiro Penetrante avrà il 20%[+] di probabilità di colpo critico in più.

Novità: Tiro Penetrante infligge un ulteriore 10%[x] danno in più per ogni nemico colpito.

Passivi

Combattimento ravvicinato

La percentuale di conversione del bonus dell’importo del danno rispetto al controllo della folla è stata ridotta dal 40% al 10%.

La velocità d’attacco per stack è stata aumentata dal 10% al 15%.

Precisione

Precedente: Il colpo critico con le abilità di tiratore ti garantisce precisione. Ottieni il 4%[x] di danno da colpo critico per stack di precisione, fino a un massimo del 20%[x]. Quando raggiungi la precisione massima, la tua successiva abilità da tiratore sarà garantita per colpire in modo critico e infligge il 40%[x] di danno da colpo critico aumentato, quindi consuma tutte le cariche di precisione.

Novità: ogni abilità lanciata da Tiratore conferisce 1 accumulo di Precisione o 2 se ha un colpo critico. Quando raggiungi 6 stack, il tuo prossimo Marksman Core o Ultimate Skill è un colpo critico garantito che infligge un danno da colpo critico aumentato del x50%, consumando tutti gli stack di Precisione. Questo danno viene ulteriormente aumentato di un importo pari a x15% del tuo bonus al danno del colpo critico.

Peso agghiacciante

Precedente: La velocità di movimento dei nemici congelati viene ulteriormente ridotta del 10/20/30%.

Novità: la velocità di movimento dei nemici raggelati viene ulteriormente ridotta fino al 10/20/30% e ottieni un effetto gelido aumentato del 5/10/15%[x].

Concussivo

Precedente: Dopo aver respinto o abbattuto un nemico, ottieni il 4% in più di probabilità di colpo critico contro di lui per 4 secondi.

Novità: dopo aver respinto o abbattuto un nemico, ottieni il 4% in più di probabilità di colpo critico per 4 secondi.

Paragone

L’istinto di Leyrana

Precedente: Quando la barra della vista interiore si riempie, ottieni il 100% [+] di probabilità di schivata per 1,5 secondi.

Novità: quando la barra della vista interiore si riempie, ottieni il 100% [+] di probabilità di schivata per 2 secondi. Le tue successive 3 abilità fondamentali infliggono danni aggiuntivi pari al 20%[x] del tuo bonus ai danni delle abilità fondamentali.

Aggiornamenti degli articoli

Aspetto del Danzatore della Spada

Le lame orbitanti ora possono colpire ciascun nemico 2 volte (prima erano 3).

Nota dello sviluppatore: questa modifica è stata apportata per corrispondere correttamente alla grafica di 2 rotazioni attorno al giocatore.

Precedente: Le Lame Contorte orbitano per un breve periodo dopo essere tornate da te, infliggendo il 10–15% del danno di ritorno di Lame Contorte per colpo. In base alla distanza di ritorno delle lame, il danno orbitale aumenta fino al 20-30% del danno da ritorno.

Novità: le Lame Contorte orbitano per un breve periodo dopo essere tornate da te, infliggendo il 20–30% del danno di ritorno di Lame Contorte per colpo.

Aspetto del vigore rubato

Precedente: Ogni pila di Momentum Key Passiva ti cura per 0,04–0,08 Vita al secondo.

Novità: ogni pila di Momentum Key Passiva ti cura per 0,04–0,08 Vita al secondo e ti garantisce una riduzione del danno del 5%.

Alchimista ghiacciato

Precedente: Colpo fortunato: danneggiare un nemico raggelato o congelato con un’abilità infusa d’ombra ha una probabilità fino al 75% di rilasciare un’esplosione che infligge 0,3–0,48 danni da freddo al bersaglio e ai nemici circostanti, raffreddandoli del 25%.

Novità: Colpo fortunato: l’abilità Infusa d’ombra ha una probabilità fino al 75% di rilasciare un’esplosione che infligge 0,3–0,48 danni da freddo al bersaglio e ai nemici circostanti, raffreddandoli del 25%. Se erano già refrigerati o congelati, aumenta questo danno del 100%[x].

Alchimista tossico

Precedente: Colpo fortunato: danneggiare un nemico avvelenato con un’abilità infusa d’ombra ha una probabilità fino al 75% di creare un’esplosione tossica che applica 0,15-0,2 danni da avvelenamento in 5 secondi al bersaglio e ai nemici circostanti.

Novità: Colpo fortunato: le abilità intrise di ombra hanno una probabilità fino al 75% di creare un’esplosione tossica che infligge 0,2–0,3 danni da avvelenamento in 5 secondi al bersaglio e ai nemici circostanti. Se il nemico era già avvelenato, aumenta questo danno del 100%[x].

Forza del vento

Probabilità di colpo fortunato aumentata dal 20%–30% al 30%–40%.

Cacciatore di cieli

L’affisso intrinseco è cambiato da Danno ai nemici distanti a Danno da colpo critico.

Valore dell’affisso del danno del colpo critico aumentato del 100% circa. Ciò non si applica all’affisso intrinseco del danno da colpo critico.

Effetto aggiornato per riflettere le modifiche alla chiave passiva Precision. Precedente: Il primo danno diretto che infliggi a un nemico è un colpo critico garantito. Se avevi il massimo degli stack della Precision Key passiva quando lanci l’abilità, guadagni 20-30 energia, questo può accadere solo una volta per lancio. Novità: il primo danno diretto che infliggi a un nemico è un colpo critico garantito. Quando consumi un’abilità con lancio di precisione, quell’abilità ottiene un aumento del danno da colpo critico pari al 10–30% e tu guadagni 20–40 di energia.



Corno d’aquila

Precedente: Tiro Penetrante ha una probabilità del 30–80% di scoccare una freccia che rimbalza su muri e scenari. Danneggiare 5 nemici con Tiro Penetrante farà sì che il tuo prossimo lancio renda i nemici vulnerabili per 3 secondi.

Novità: il tiro penetrante rende i nemici vulnerabili per 3 secondi. Ogni quarto lancio rimbalza sui muri e sullo scenario e infligge il 20%–40%[x] di danni bonus.

Stregone

Nuovi oggetti

Corona delle Stelle Cadute

Meteora ora ha 2 cariche e un tempo di recupero della carica di 11–6 secondi invece del costo in mana e rilascia 3 meteore aggiuntive attorno al bersaglio. L’effetto Incantesimo della Meteora e la Meteora Potenziata rilasciano 1 meteora aggiuntiva.

Aspetto delle lame trituranti – Offensivo

La possibilità di Ice Blades di applicare Vulnerabilità è aumentata del 20%[+] e la durata della Vulnerabilità è aumentata di 4 secondi. Ottieni il 15–25%[x] di danno vulnerabile.

Competenze:

Fulmine globulare

Fulmine globulare potenziato è stato modificato per aumentare la velocità di attacco con la velocità di attacco, fino al 25%.

Bufera di neve

La condizione Blizzard del mago verrà lanciata quando sono stati rimossi più di 50 mana.

Lancia fulminante

I colpi critici ora applicano Vulnerabilità per 3 secondi.

Paragone

Calore bruciante

Risolto un problema per cui il bonus alla probabilità di colpo critico non veniva applicato correttamente.

Bonus alla probabilità di colpo critico aumentato da +10% a 12%.

Evocatore Elementale

Bonus al danno da evocazione aumentato da x3% a x5% dell’importo totale del tuo danno bonus con fuoco, fulmine e freddo.

Istinto ardente

La quantità di Intelligenza richiesta per ottenere un bonus al danno da fuoco pari a x1% è stata ridotta da 75 a 25.

Aggiornamenti degli articoli

Aspetto offensivo delle Shattered Stars

Il danno del Meteorite è stato modificato per essere pari al 20–30% del danno del Meteor lanciato.

Bastone di Lam Esen

Aumentata la probabilità che Dardo caricato venga attratto dai nemici dal 30–50% al 40–60%.

Brais Cuore di Ghiaccio

La possibilità di scatenare una Nova Gelata quando i nemici muoiono è aumentata dall’11–20% al 21–30%.

Gioco

Aspettando la patch della nuova season 3!

Attività di fine gioco

Helltide ora sarà attivo ogni ora, con un intervallo di 5 minuti nel mezzo. Helltide sarà attivo 55 minuti ogni ora.

Affinché i giocatori possano acquisire Distilled Fear in modo più coerente, abbiamo rielaborato il modo in cui Distilled Fear viene raccolto dai Nightmare Dungeons. I giocatori otterranno sempre una Paura Distillata dopo aver completato un Dungeon Incubo di almeno livello 30. Ogni 10 livelli dopo il livello 30 aumenta la possibilità di ottenere ulteriori Distilled Fears come ricompensa. Il completamento dei dungeon degli incubi di livello 90 e oltre garantirà sempre 3 paure distillate.

La ricompensa del Sigillo Purificato per il completamento di un Dungeon dell’Incubo ora garantirà sempre un Sigillo di 1 livello superiore al Dungeon dell’Incubo appena completato.

Elementi

Pergamene di fuga Ora verrà popolato nella scorta degli oggetti smarriti se il giocatore ne ha perso uno che è stato lasciato cadere. Limite stack aumentato da 20 a 99. Appaiono come leggendari in modo che siano più difficili da mancare quando cadono a terra.

La possibilità che i Prismi Sparsi cadano quando si sconfigge un Mostro Elite è stata ridotta.

I prismi sparsi ora possono essere acquisiti dai forzieri degli eventi di Legion.

Il limite massimo dei materiali è stato aumentato da 99.999 a 999.999.

I Goblin del tesoro generati mentre combattono l’Avarizia ora hanno lo stesso potenziale di bottino dei Goblin del tesoro incontrati normalmente.

Le casse settimanali dei boss mondiali di livello III e IV ora possono rilasciare oggetti unici.

Il limite aumentato per il potere oggetto ottenuto dai boss del mondo è stato modificato. Precedente: da +100 al minimo, da +100 al massimo Novità: da +65 al minimo, da +25 al massimo



Nota dello sviluppatore: lo scopo dei boss mondiali è ricompensare con un bottino potente in base al tuo livello. Con questo cambiamento, ai livelli più alti, i giocatori vedranno il massimo equipaggiamento con potere oggetto dai boss del mondo ai livelli più alti.

I range di potenza degli oggetti rilasciati dai boss di fine gioco, come Varshan e Zir, sono stati ridotti per gli oggetti rari e leggendari. Il potere degli oggetti unici non è stato modificato. Esempi (nota che l’intervallo attuale per gli articoli unici era in precedenza l’intervallo per tutti gli articoli): Varshan nel WT3 (Livello 55) Intervallo di potenza dell’oggetto unico: 675-750 Gamma rara/leggendaria: 650-725 Grigoire in WT4 (Livello 75) Intervallo di potenza dell’oggetto unico: 850-925 Gamma rara/leggendaria: 800-875 Bestia nel ghiaccio (Livello 85) Intervallo di potenza dell’oggetto unico: 900-925 Gamma rara/leggendaria: 850-925 Duriel rimane invariato (scende sempre a 925)

Il ridimensionamento del potere degli oggetti del Dungeon dell’Incubo è stato modificato per rilasciare in modo più coerente bottini con un potere dell’oggetto elevato nei Dungeon dell’Incubo di livello alto. Esempi: Mostri al livello 100 Gamma di potenza dell’oggetto leggendario Precedente: 820-925 Nuovo: 845-925 Gamma di potenza degli oggetti rari Precedente: 785-925 Nuovo: 810-925 Mostri al livello 125 Gamma di potenza dell’oggetto leggendario Precedente: 845-925 Nuovo: 910-925 Gamma di potenza degli oggetti rari Precedente: 810-925 Nuovo: 885-925

Tutti i mostri sopra il livello 144 (Nightmare Dungeon Tier 90+) ora rilasciano sicuramente 925 oggetti di equipaggiamento Potere.

Varie

Il conteggio delle pozioni non verrà più ripristinato dopo la morte e la rianimazione da parte di un altro giocatore.

L’effetto sifone del Prescelto dell’Odio non è più basato su Colpo Fortunato.

Inoltre, l’effetto del Santuario dell’Avidità ora lascerà cadere oro aggiuntivo dopo la scadenza dell’effetto. La quantità di oro rilasciata è determinata dal numero di nemici uccisi mentre il potenziamento del Santuario era attivo.

Gli oggetti Uber-Unique ora possono essere sbloccati come trasmog.

Interfaccia utente ed esperienza dell’utente

Sono state aggiunte nuove impostazioni per consentire la navigazione nel mondo con controlli completi da tastiera, incluso il movimento utilizzando i tasti WASD, invece del mouse.

I bonus derivanti da parole chiave, come Berserking, ora indicano anche se qualsiasi bonus al danno associato è additivo o moltiplicativo.

I timer degli eventi ora vengono visualizzati sulla mappa del mondo.

L’effetto visivo dell’essere congelato ora aumenterà visivamente di intensità per indicare quanto il personaggio congelato sia vicino all’essere congelato.

I collegamenti predefiniti dei pulsanti per le azioni di montaggio sono stati modificati per essere più intuitivi sul controller.

Ora è disponibile una scheda aggiuntiva che può essere acquistata nel gioco con Gold. Il numero massimo di schede di scorta disponibili è ora 6.

Le icone del Forziere dei Misteri di Helltide e del Forziere d’Acciaio Vivente sono state aggiornate per renderle visivamente più distintive dalle altre icone del forziere.

Il pulsante per confermare l’importo dell’oro nell’interfaccia di scambio sul controller è stato cambiato in Yor Triangle su console. Ciò consentirà di premere A o X sulla console per visualizzare la tastiera virtuale per inserire manualmente gli importi in oro durante il trading.

Abbiamo introdotto un nuovo modo in cui i giocatori possono affrontare la rielaborazione del proprio albero delle abilità. I giocatori ora possono rimborsare interi percorsi o gruppi di abilità vedendone un’anteprima. I giocatori possono anche vedere in anticipo quanti punti abilità verranno loro rimborsati e quanto oro costerà.



Nota dello sviluppatore: le nuove opzioni Respec consentono ai giocatori di rimborsare o aggiungere nuovamente facilmente le proprie abilità in modo flessibile. Il nostro obiettivo con queste aggiunte è rendere l’acquisto e il rimborso dei nodi meno dispendiosi in termini di tempo, incoraggiando i giocatori a sperimentare di più.

CORREZIONI DI BUG

Accessibilità

Risolto un problema per cui il lettore di schermo non leggeva la quantità di un materiale di consumo nella ruota delle azioni.

Risolto un problema per cui i sottotitoli per dialoghi e libri di conoscenze non potevano essere disattivati.

Risolto un problema per cui il lettore dello schermo poteva funzionare male quando si apriva ripetutamente il menu dei servizi di un venditore.

Gioco

Risolto un problema per cui gli attacchi dei giocatori potevano ancora essere soppressi quando parte del corpo del personaggio si trovava al di fuori di un campo di soppressione.

Risolto un problema per cui gli effetti che aumentavano la Vita massima di una percentuale (come un Elisir di fortezza) non tenevano conto di alcuni altri bonus di Vita massima, come quelli concessi da un Affisso sull’equipaggiamento.

Risolto un problema per il quale la Strega del Mare Annegato poteva generare un numero eccessivo di servitori.

Risolto un problema per cui l’Eco di Lilith poteva ancora attaccare il giocatore dopo essere stato sconfitto durante la seconda fase dell’incontro.

Risolto un problema per cui l’aspetto ombroso poteva garantire grandi quantità di risorse quando si utilizzavano abilità di controllo della folla sui nemici delle strutture.

Risolto un problema per cui varie abilità ed effetti, come Devouring Blaze, non consideravano i boss sfalsati come controllati dalla folla.

Risolto un problema per cui il Macellaio poteva rimanere sul posto se il giocatore si trovava vicino a un forziere splendente.

Classi:

Barbaro

Risolto un problema per cui il nodo leggendario di Bone Breaker non aveva un indicatore di buff.

Risolto un problema per cui la sopraffazione garantita dall’aspetto Earthstriker poteva attivarsi con gli attacchi base.

Risolto un problema per cui la Carica lanciata dagli Antichi generati dall’Aspetto della Carica Ancestrale non attivava esplosioni dall’aspetto del Brawler.

Risolto un problema per cui il Martello degli Antichi infliggeva più danni del previsto a causa del bonus del potenziamento Violento applicato anche se veniva scelto il potenziamento Furioso.

Druido

Risolto un problema per cui il tooltip di Envenom mostrava il suo bonus al danno come additivo, quando era moltiplicativo.

Risolto un problema per il quale Corvi potenziati non aumentava la probabilità di colpo critico dei nemici colpiti.

Risolto un problema per cui l’Aspetto del Lupo Crudele non specificava che faceva funzionare anche la Furia Grizzly come abilità del Lupo Mannaro.

Negromante

Risolto un problema per cui il bonus dell’Anello dei cieli senza stelle poteva essere rimosso quando veniva attivato l’Aspetto degli aculei di sangue.

Risolto un problema per il quale i maghi Ombra e Ossa non lanciavano Bora quando era equipaggiato l’aspetto Portatore di Freddo.

Risolto un problema per cui la Nebbia di Sangue poteva non attivarsi mentre era sotto l’effetto della Bomba Fumogena di un Bandito.

Risolto un problema per il quale l’Aspetto Scheggiato aumentava di oltre il doppio se utilizzato su un’arma a due mani.

Ladro

Risolto un problema per cui Volontà di Tibault aumentava il limite dei punti combo.

Risolto un problema per cui la restituzione delle Lame Torcenti mentre si utilizzava l’aspetto del Bladedancer applicava l’intero danno infuso di veleno, invece della percentuale prevista di danno dettagliata nella descrizione dell’aspetto.

Risolto un problema per il quale il Glifo Snare dell’Esempio non dava benefici alla Granata Fumogena quando era considerata un’abilità Trappola dall’aspetto Verve Esplosiva.

Risolto un problema per cui i nemici Gorger potevano ancora prendere di mira i giocatori Rogue sotto l’effetto di Occultamento con il loro attacco stordente.

Stregone

Risolto un problema per cui vari poteri ed effetti concessi evadendo, come i poteri unici di Cimelio di Esu e Flickerstep, non funzionavano correttamente quando si utilizzava l’incantesimo di teletrasporto.

Risolto un problema per cui le cariche di elusione bonus concesse dall’Oculus non aumentavano quando si potenziava l’arma dal fabbro.

Risolto un problema per il quale il Fulmine globulare infliggeva molti più danni del previsto.

Nota dello sviluppatore: Fulmine globulare infliggeva una quantità di danni non prevista a causa del suo potenziamento potenziato. Questa correzione del bug riporta la quantità di danni inflitti da questa abilità alle quantità previste.

Risolto un problema per cui il nodo leggendario Static Surge si attivava da lanci automatici di abilità, come l’incantesimo Catena di fulmini.

Risolto un problema per cui le punte di ghiaccio esplodevano istantaneamente lanciando Deep Freeze con l’aspetto Frozen Tundra equipaggiato.

Risolto un problema per cui il potenziamento dell’aspetto dell’incantatore da battaglia poteva cadere inaspettatamente.

Risolto un problema per cui la passiva Protezione non teneva conto dei bonus alla generazione della barriera.

Interfaccia utente ed esperienza dell’utente

Risolto un problema nel menu del Viaggio Stagionale per cui il passaggio del mouse sugli aspetti ricompensati per il completamento di un capitolo del Viaggio Stagionale a volte poteva non visualizzare il nome dell’Aspetto.

Risolto un problema per cui l’icona sulla minimappa che indicava che il deposito contiene nuovi oggetti (ad esempio oggetti smarriti recuperati) veniva visualizzata solo quando era vicino al deposito.

Risolto un problema per cui l’incenso delle Creature della Notte aveva un tooltip errato.

Risolto un problema per cui alcune statistiche non venivano visualizzate per tutte le classi nella finestra dei dettagli del personaggio, ad esempio i danni con armi taglienti a due mani non venivano visualizzati per i Negromanti.

Risolto un problema per cui premendo X o Quadrato sulla console si confermava il recupero di un oggetto leggendario o unico.

Risolto un problema per cui la navigazione del controller nel menu di riacquisto del venditore poteva non funzionare correttamente.

Risolti vari casi in cui la minimappa era imprecisa.

Risolti vari casi in cui i segnaposti e gli obiettivi delle missioni erano imprecisi.

Missioni e Dungeon

Risolto un problema per cui la progressione attraverso le Profondità Allagate poteva essere interrotta se si saltava un attraversamento della scala con il Teletrasporto.

Risolto un problema per cui l’Urna dell’Animus nel Bastione della Fede poteva essere saltata utilizzando il Salto o il Teletrasporto.

Risolto un problema per cui la progressione poteva essere bloccata nella Caverna di Uldur se tutti i nemici venivano uccisi prima di distruggere la seconda barricata.

Risolto un problema per cui alcuni nemici non venivano contrassegnati sulla minimappa durante l’obiettivo Uccidi tutti i nemici a Nostrava Deepwood.

Risolto un problema per cui le élite incontrate che trasformate da persone inizialmente innocue potevano rigenerarsi dopo essere state sconfitte.

Risolto un problema per cui il boss del Signore del Sepolcro nella Città Mutevole poteva teletrasportarsi fuori dall’arena del boss, facendo ricominciare il combattimento.

Risolto un problema per cui non c’era un pozzo curativo nel Conclave.

Risolto un problema per il quale l’affisso del dungeon dell’incubo Battle Hardened poteva garantire la riduzione del danno anche se la vita del giocatore era superiore al 90%.

Risolto un problema per cui la missione Deposito del penitente sigillato non concedeva correttamente le ricompense per il completamento.

Risolti diversi casi in cui la missione Final Straw non poteva essere completata correttamente.

Risolto un problema per cui l’obiettivo della missione non si aggiornava quando si entrava nella cantina durante la missione Atti di espiazione.

Varie

Risolto un problema per cui il potenziamento di un oggetto danneggiato presso il fabbro riduceva ulteriormente la durabilità dell’oggetto.

Vari miglioramenti alla stabilità, alla grafica e alle prestazioni.

In conclusione

Un piccolo riassunto:

Vi ricordiamo che la Stagione dei Costrutti, che aprirà i battenti alle 19:00 italiane del 23 gennaio 2024. Come da tradizione sarà possibile prendervi parte solo creando un nuovo personaggio nel Reame Stagionale e porterà con sé nuove sfide e dinamiche di gioco.

Più nello specifico, nella stagione 3 i giocatori potranno fare affidamento sul Costrutto Siniscalco, un compagno robotico guidato dall’IA che darà man forte in battaglia e di cui sarà possibile personalizzare la build, in modo da renderla compatibile alla nostra. Non mancheranno ovviamente anche nuovi nemici, dungeon e sfide da affrontare, così come bottini da ottenere per potenziare ulteriormente il nostro personaggio.

Potete trovare l’articolo sulla nuova stagione di Diablo IV sul nostro sito: Hynerd.it!