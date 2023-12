Diablo IV: finalmente disponibile il primo evento festivo

Siamo giunti alla conclusione dell’evento videoludico più atteso dell’anno! I The Game Awards 2023 sono stati trasmessi nella notte tra il 7 e l’8 dicembre ed anche in quest’ultima edizione le sorprese non sono mancate. I The Game Awards sono l’evento più atteso per ogni appassionato del media, nel quale non vengono premiate solo le …

