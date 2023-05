Instagram: tutte le novità sull’imminente versione testuale

Instagram e l’universo Meta sono pronti ad approfittare del momento di confusione in cui riversa Twitter, facendo all-in sulla prima piattaforma attraverso una sua versione testuale molto simile a quella di Elon Musk.

Non è sicuramente la prima volta che Instagram, social network nato principalmente a scopo fotografico, prende spunto dai suoi competitors, pensiamo ad esempio a Snapchat e TikTok. Adesso la piattaforma però è pronta ad una nuova evoluzione, cogliendo al balzo il momento “transitorio” che sta passando Twitter, inaugurando una nuova versione del social pronta a prendere il sopravvento.

Nessun annuncio ufficiale ancora da parte di Meta, ma alcune immagini trapelate sul web sono state sufficienti per smuovere la curiosità di tutti gli utenti. Quella che vi mostriamo potrebbe essere la versione testuale di Instagram che ci aspetta.

Quel che si sa al momento è che la nuova versione testuale di Instagram, al momento conosciuta con nomi in codice Barcelona e P92, potrebbe approdare prima di quanto si pensi, nonché a giugno di quest’anno. Nonostante sembri trattarsi di un’app a parte a quella di Instagram, è concreta la possibilità di poterci accedere con i dati da voi utilizzati già per la prima piattaforma, in modo tale da ritrovare automaticamente i vostri followers.

I post saranno testuali ma, proprio come Twitter, si potranno allegare foto e video per un massimo di 5 minuti. In più, sempre come la piattaforma azzurra, i post non potranno avere più di 500 caratteri.

Che sia arrivato il momento di crisi definitiva per Twitter?