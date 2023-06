L’IA generativa in arrivo su Instagram e Facebook

ROG Ally è la nuova console portatile per videogiochi lanciata da Republic of Gamers (ROG). Basata su Windows 11 e alimentata da una nuovissima APU AMD Ryzen Z1 Extreme, ROG Ally è in grado di riprodurre facilmente giochi AAA e titoli indipendenti in full HD 1080p. La console sarà in vendita in tutto il mondo …

