Top Gun 3, quando uscirà? Il produttore aggiorna i fan

Dopo il grandissimo successo di Top Gun: Maverick nel 2022, il terzo capitolo della saga con Tom Cruise era nell'aria . Neanche a dirlo, dalla sua uscita fino ad oggi si sono susseguiti tantissimi rumor, alternati da conferme ufficiali , che danno il terzo capitolo della saga ormai come per scontato.

Ciò che sembrerebbe ormai archiviato è l'accordo tra Tom Cruise e Warner Bros. per il terzo film con Pete "Maverick" Mitchell, lo storico protagonista interpretato dall'attore statunitense. Del resto, dopo il successo del sequel uscito nel 2022, che ha guadagnato al botteghino circa 1,5 milioni di dollari in tutto il mondo , c'era da aspettarselo.

Le voci riguardo il film con Tom Cruise sono iniziate ad essere più insistenti dall'inizio di quest'anno, con una delle star del secondo film, Glen Powell, che si è lasciato andare a rivelazioni non di poco conto per i fan: "Ci saranno presto annunci divertenti. Parlo con Joseph [Kosinski], Cruise e Jerry [Bruckheimer] da parecchio. Ci sono cose in corso che sembrano molto eccitanti. Non sono quando tornerò ma sono sicuro che ci sarà un jet in futuro ad aspettarmi."