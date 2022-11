Top gun maverick: ecco quando uscirà su paramount+

Indice dei contenuti Top Gun Maverick: un successo mondiale

Ebbene sì, dal prossimo mese approda Top Gun Maverick su Paramount+, il sequel dell’omonimo film del 1986 con Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Ed Harris e Val Kilmer.

Il film, numero 1 del 2022, sarà disponibile in streaming a livello globale a partire da giovedì 22 dicembre negli Stati Uniti, in Canada, Australia, Germania, Svizzera, Austria, Italia, Regno Unito e America Latina. Nel 2023, invece, dovrebbe uscire in Corea del Sud e in Francia.

Il sequel è diretto da Joseph Kosinski, mentre nel cast troviamo (oltre a Cruise) Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman e Ed Harris.

Un vero e proprio successo in tutto il mondo, con un incasso che supera i 1,4 miliardi di dollari, aggiudicandosi il titolo di film con il maggior incasso dell’anno. Top Gun Maverick è anche il film con cui Cruise ha incassato di più nella carriera cinematografica.

Dunque, una bella notizia per gli amanti e seguaci del film e dell’attore americano, che ha dichiarato: “Ho sempre amato il pubblico. Faccio i miei film per il pubblico, perché io sono un pubblico, prima di tutto. C’è un modo molto specifico di fare un film per il cinema e io faccio film per il grande schermo“.