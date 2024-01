Top Gun 3: quello che sappiamo sul nuovo capitolo della saga

Dopo il successo di Top Gun: Maverick, la saga cinematografica con protagonista Tom Cruise, iniziata nell’ormai lontano 1986, è destinata a tornare con un terzo capitolo, ufficialmente annunciato nelle ultime ore.

È di pochi giorni fa infatti la notizia per cui Tom Cruise e Warner Bros. avrebbero raggiunto un accordo per il terzo film con Pete “Maverick” Mitchell, lo storico protagonista interpretato dall’attore statunitense. Del resto, dopo il successo del sequel uscito nel 2022, che ha guadagnato al botteghino circa 1,5 milioni di dollari in tutto il mondo, c’era da aspettarselo.

È ancora presto, però, per festeggiare visto che gli impegni di Tom Cruise non sono di certo pochi: l’attore è impegnato anche nella prosecuzione di un’altra storica saga cinematografica, Mission: Impossible, che dovrebbe uscire con un nuovo capitolo nel 2025. Con tutta probabilità, quindi, i fan dovranno aspettare un po’ prima di vedere Top Gun ancora una volta sul grande schermo.

Top Gun 3: quando uscirà?

In Top Gun 3 rivedremo ancora una volta Tom Cruise nei panni di Pete “Maverick” Mitchell, un giovane pilota della Marina Militare degli USA, ma non solo. Con lui anche i più giovani attori Miles Teller e Glen Powell, che interpreteranno ancora Bradley “Rooster” Bradshaw e Jake Seresin. Squadra che vince non si cambia, quindi la regia dovrebbe essere affidata nuovamente a Joseph Kosinski, mentre Ehren Kruger si occuperà, come per Top Gun: Maverick, della sceneggiatura.

Secondo alcuni rumors, e immaginando le tempistiche e gli impegni delle parti in causa, Top Gun 3 dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche nel 2026.