High on Life: disponibile su PlayStation 5

Dal genio creativo di Justin Roiland, co-creatore della celebre serie animata che potete trovare su Netflix Rick and Morty, nasce High on Life. Il titolo sparatutto, sbarcato inizialmente come esclusiva temporanea su piattaforme Xbox nel 13 dicembre 2022, arriva a sorpresa su Playstation 5.

Un successo clamoroso quello per il titolo incluso nell’abbonamento Xbox Game Pass che ha superato la quota di 7.5 milioni di giocatori unici; questo, sebbene intorno alla figura di Roiland siano circolate delle accuse di violenza domestica e sequestro di persona. Il creatore si è dimostrato innocente, ma è stato comunque espulso dallo studio Squanch Games.

Il segreto del successo? La stessa sprezzante ironia della serie animata è presente nel videogioco e ha saputo attrarre i videogiocatori più irreverenti. In poco tempo High on Life è diventato uno dei cavalli di battaglia del servizio Xbox Game Pass.

High on Life: lo shadow drop su PS Store

A sorpresa il titolo, dal gameplay dinamico e dalla sprezzante ironia nei dialoghi e ambientazioni, è attualmente disponibile su PlayStation 5 e PlayStation 4. Finalmente anche i videogiocatori dell’universo Sony potranno giocare questo originale sparatutto.

In realtà, Lìlo Shadow Drop di High On Life era nell’aria grazie ad alcuni leak che circolavano già sul web, ma oggi la speculazione è divenuta realtà.

High On Life è disponibile sul Playstation Store al costo di 59,99 €. Non sembrerebbe essere in programma il lancio di alcuna edizione fisica del gioco, che quindi potrete trovare solo in versione digitale. Squanch Games ha inoltre confermato l’arrivo su Playstation di High on Knife, il folle DLC a tinte horror svelato a sorpresa durante l’Xbox Games Showcase Extended. Sorprendentemente il contenuto aggiuntivo non arriverà gratuitamente sul Game Pass; quindi, anche i videogiocatore di casa Microsoft dovranno acquistarlo.

In attesa del nuovo contenuto previsto per quest’autunno, potete recuperare la nostra recensione cliccando su questo link.