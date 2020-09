Warzone Stagione 6 – Faq: orario d’uscita, dimensioni aggiornamento, novità

Manca una manciata di giorni al lancio della Stagione 6 di Warzone e Modern Warfare. Stiamo per entrare in un periodo molto caldo per quanto riguarda il mondo di Call of Duty: a breve Black Ops Cold War uscirà ufficialmente e scopriremo in che modo Activision intreccerà le diramazioni del proprio franchise.

La serie di FPS più famosa di sempre sta per oltrepassare un crocevia storico e, forse per la prima volta, le sue due saghe più celebri si apprestano a condividere il palco da protagoniste.

Modern Warfare ha costruito, in circa un anno, un universo enorme tra multiplayer e battle-royale: vediamo quando e come si aggiornerà con la Stagione 6.

Farah – Protagonista della Stagione 6

Faq Stagione 6 Warzone & Modern Warfare

Data e orario di uscita

La Stagione 6 verrà lanciata in tutto il mondo Martedì 29 Settembre. Con tutta probabilità ciò avverrà attorno alle 8.00 di mattina. In passato è accaduto che impedimenti o problematiche tecniche portassero ad una variazione di orario a seconda della regione e della piattaforma.

Nuovo Battle-Pass

Il nuovo battle-pass sostituirà il precedente e si dipanerà in 100 livelli sbloccabili attraverso l’accumulo di punti esperienza. Ogni livello dà accesso ad una ricompensa premium, ma, in numero considerevolmente minore, ci saranno anche ricompense gratis.

Al momento dell’acquisto del battle-pass, vengono sbloccate in automatico le ricompense fino al livello raggiunto.

Dimensioni patch

Fino al lancio non si conosceranno le dimensioni in Gb dell’aggiornamento, ma generalmente si assesta attorno ai 60/80 Gb.

Aggiornamenti di mappa e novità

Non si conoscono in dettaglio gli aggiornamenti che Verdansk subirà con la nuova stagione. Sulla base di quanto si possa carpire dal trailer, potrebbe venire aggiunta una sezione sotterranea. Anche il multiplayer verrà implementato, probabilmente con nuove mappe sia su piccola che larga scala. Inoltre verranno aggiunti nuovi operatori.

Operatori

Farah e Nicolai saranno gli operatori simbolo del battle-pass. I due verranno aggiunti al roster ed avranno 3 skin di base. Nel corso della stagione verranno resi disponibili bundle a pagamento con nuovi operatori (forse) e nuove skin per le vecchie conoscenze.

Patch Notes

A lancio avvenuto, troverete sul sito ufficiale di Warzone le note della patch dell’aggiornamento. Esse solitamente descrivono ogni minimo dettaglio riguardo alle modifiche apportate dagli sviluppatori.

Il conflitto si sposta sottoterra?

Cosa aspettarci da Warzone – Stagione 6

Il successo del battle-royale di Ininity Ward è sotto gli occhi di tutti. Twitch straborda di streamer e utenti che passano il proprio tempo su questo gioco e i server sono sempre pieni zeppi di giocatori. Dopo anni di dominio, Warzone è riuscito a scalfire il successo di Fortnite, offrendo una valida alternativa al sempreverde gioco di Epic Games.

Activision non vuole assolutamente lasciar spazio alla concorrenza, pertanto investe le proprie risorse per mantenere attivo, florido ed in evoluzione l’ambiente di Verdansk. Dopo un primo periodo in cui le novità scarseggiavano, ora Infinity Ward sembra aver preso coraggio e ad ogni aggiornamento importante implementa qualche drappello estetico o chicca di gameplay.

Probabilmente da questa Stagione possiamo aspettarci aggressività da parte degli sviluppatori che vorranno disporre un trampolino di lancio perfetto per Cold War. Probabilmente verranno dedicati nuovi eventi in game al nuovo capitolo di Black Ops in vista della beta e dell’uscita. Ma Infinity Ward vorrà anche dare un motivo ai giocatori per non trasferirsi definitivamente sul prodotto Treyarch, quanto piuttosto alternarsi tra i due titoli.

E’ possibile che una delle modalità caratteristiche di Black Ops invada le strade di Verdansk in vista di Halloween: gli Zombie potrebbero divenire protagonisti di un evento a tema previsto attorno al 31 Ottobre. Questo escamotage offrirebbe contemporaneamente nuova carne al fuoco a Warzone e sprint alla campagna pubblicitaria del nuovo COD in uscita a poche settimane dalle celebre festa in maschera.

Una modalità sopravvivenza di questo tipo si è già vista nei battle-royale: Fortnite e Apex Legends offrirono in passato modalità a tempo limitato innovative e divertenti. Ne vedremo delle belle: Call of Duty e Activision sembrano avere in serbo un buon numero di sorprese per i propri utenti.