Skull & Bones: Spunta a sorpresa una data di uscita!

Sembrano essersi almeno attenuati i venti di sventura per Skull & Bones. Il noto titolo piratesco, di cui ormai abbiamo imparato a conoscere sventure e posticipi, sembrerebbe aver ricevuto una finestra di lancio da parte di Ubisoft. I sei posticipi che il titolo sembra aver riscontrato però non fermano la nave, che si prepara a salpare nel 2024.

Il titolo, sempre rimasto preordinabile su tutti gli store digitali, era considerato dalla community come un progetto naufragato. Ciò dovuto a continui posticipi nella sua release ed importanti perdite subite da parte del team di sviluppo. Tra queste figurano anche Elisabeth Pellen, ex direttore creativo di Skull & Bones.

Come riportato infatti dal noto insider Kotaku Elisabeth Pellen andò da Ubisoft Singapore con la missione di riavviare la direzione creativa di Skull & Bones. Un portavoce di Ubisoft avrebbe poi dichiarato a Kotaku: «Ce l’ha fatta, e il team di Skull & Bones sta ora realizzando la sua visione di offrire ai nostri giocatori un’esperienza RPG navale unica».

Skull & Bones: ecco quanto riportato da Ubisoft

Stando a quanto riportato all’interno di uno dei suoi recenti report finanziari, Ubisoft ha dichiarato quanto segue:

«La line-up per il resto dell’anno fiscale include, per quanto riguarda i titoli premium, Assassin’s Creed Mirage, Assassin’s Creed Nexus VR, Avatar: Frontiers of Pandora™, Just Dance® 2024, Prince of Persia The Lost Crown e Skull and Bones™, la cui pubblicazione è prevista nel quarto trimestre del 2023-24. Per quanto riguarda i free-to-play, Rainbow Six® Mobile, The Division® Resurgence e XDefiant verranno lanciati entro la fine dell’anno fiscale.»

Considerando che l’anno fiscale di Ubisoft si concluderà a marzo 2024, risulta chiaro che l’uscita di Skull & Bones sia programmata tra i mesi di gennaio e marzo.

Sarà questa la volta buona per lo sventurato Skull & Bones, inizialmente annunciato nel lontano E3 2017 e fino a poche ore fa rimasto nell’ignoto? Ci auguriamo vivamente che questo viaggio tortuoso possa giungere ad una fine.