Netflix Geeked Week 2024: tutti gli annunci tra nuovi trailer e serie incredibili!

La Netflix Geeked Week 2024 è giunta alla conclusione, portando con sé una serie di annunci entusiasmanti per i fan di serie, film e videogiochi in arrivo sulla piattaforma di streaming. Durante tutta la settimana appena terminata, Netflix ha svelato trailer inediti e dettagli su alcune delle produzioni più attese. Abbiamo raccolto per voi gli annunci più succosi.

Netflix Geeked Week 2024, cosa è stato annunciato?

La seconda stagione di Arcane arriverà in atti, proprio come la prima. Atto 1 uscirà il 9 novembre, Atto 2 il 16 novembre, e Atto 3 il 23 novembre. Netflix ha anche rilasciato una nuova clip per stuzzicare l’attesa dei fan della serie animata.

La serie animata di Devil May Cry: Finestra di Uscita e Trailer Inedito

La serie animata di Devil May Cry arriverà su Netflix nell'aprile del 2025. Il primo teaser mette in mostra le capacità di Dante che tutti noi fan del videogame conosciamo.

Squid Game Stagione 2: Nuovo Trailer

La seconda stagione di Squid Game arriverà il 26 dicembre e Netflix ha pubblicato un nuovo trailer per alimentare l'attesa. Quali colpi di scena ci attendono?

Avviata la produzione di Magic: The Gathering

Anche se Netflix non ha fornito molti dettagli, è stata rivelata una prima immagine della serie animata basata sul popolare gioco di carte Magic: The Gathering. Restiamo in attesa di ulteriori novità.

Paul Giamatti in Black Mirror 7!

Netflix ha condiviso un teaser che cela i nomi del cast della settima stagione di Black Mirror. Tra gli attori figurano Awkwafina, Issa Rae e Paul Giamatti. La nuova stagione arriverà nel 2025.

Il primo trailer di Splinter Cell: Deathwatch

Splinter Cell: Deathwatch è la nuova serie animata Netflix basata sul famoso franchise videoludico. La data di uscita resta un mistero per ora, ma ecco il trailer pubblicato dalla piattaforma.

Un Primo Sguardo alla seconda stagione di Mercoledì

Dopo il successo della prima stagione di Mercoledì, Netflix ha rilasciato un primo sguardo del dietro le quinte della seconda stagione, che però non arriverà prima del 2025.

Castlevania: Nocturne 2 in Arrivo a Gennaio 2025

Se hai amato la prima stagione di Castlevania: Nocturne, sarai felice di sapere che la seconda stagione arriverà su Netflix a gennaio 2025. Ecco il nuovo teaser.

Il trailer ufficiale di Tomb Raider: La Leggenda di Lara Croft

Il nuovo trailer della serie animata Tomb Raider: La Leggenda di Lara Croft è ora disponibile. La serie segue gli eventi dei giochi della saga e sarà disponibile su Netflix a partire dal 10 ottobre.

One Piece: ecco Chopper!

Durante un'anteprima della seconda stagione di One Piece, Netflix ha mostrato un primo sguardo del personaggio di Chopper. Anche se il video è breve, la CGI promette bene. AGGIORNAMENTO: il video è stato reso privato da Netflix, ma questo è il fermo immagine che siamo riusciti a catturare.

Nessun dato immagine fornito.

Un Nuovo Progetto Animato di Cyberpunk

Netflix ha confermato una nuova collaborazione con CD Projekt Red per un altro progetto animato ambientato nell'universo di Cyberpunk. Al momento, però, non sappiamo altro.

The Witcher: Sirene degli Abissi ha una data di uscita

I fan di The Witcher saranno felici di sapere che Doug Cockle tornerà a dare la voce a Geralt di Rivia nel film animato Sirene degli Abissi. La pellicola uscirà l'11 febbraio 2025.

Sakamoto Days: ecco il nuovo trailer

Netflix ha pubblicato un nuovo trailer per l'anime Sakamoto Days, tratto dal manga omonimo. La serie segue un ex sicario che cerca di vivere una vita tranquilla, ma il suo passato non smette di tornare a tormentarlo.

Sam Raimi produce Don't Move

Il nuovo thriller prodotto da Sam Raimi, Don't Move, racconta la storia di una donna che deve sopravvivere all’attacco di un serial killer in una foresta. Il film sarà disponibile su Netflix dal 25 ottobre.

Nuovo Trailer per Gundam: Requiem for Vengeance

Gundam: Requiem for Vengeance arriverà su Netflix il 17 ottobre, ma intanto possiamo goderci i primi quattro minuti e mezzo della nuova serie animata.

Diamo un'occhiata a The Platform 2

Il sequel del thriller spagnolo The Platform arriverà il 4 ottobre. Netflix ha rilasciato un breve trailer per aumentare l'attesa dei fan del film originale del 2019.

Caricamento commenti...