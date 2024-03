Aaron Taylor-Johnson sarà il prossimo James Bond? L’attore è vicino al ruolo

Dopo un anno di rumors al riguardo pare che la conferma definitiva sia vicina: ad interpretare James Bond nel nuovo film della saga cinematografica 007 sarà Aaron Taylor-Johnson.

L’attore britannico che vedremo presto al cinema nei panni di Kraven – Il cacciatore nella pellicola targata Sony, (in uscita il 24 agosto) secondo il noto tabloid britannico Sun prenderà il testimone di Daniel Craig, che per 5 film nell’arco di 15 anni ha vestito i panni dell’agente segreto più famoso del grande schermo. Sempre secondo il Sun il contratto per l’attore trentatreenne sarebbe già pronto, mancherebbe al momento solo la sua firma per ufficializzare la cosa.

“Stanno aspettando lui”

“Bond è il lavoro di Aaron, se lo sceglie. Stanno aspettando che si faccia sentire”, ha dichiarato una fonte vicina all’attore proprio al Sun.

Anche il Daily Mail sostiene la stessa idea, indicando Aaron Taylor-Johnson come il favorito per il ruolo nonché prima scelta della produttrice Barbara Broccoli.

Dopo l’addio di Craig al personaggio, si era già parlato, appunto di Taylor-Johnson per il ruolo, ma l’attore non ha mai dato conferme. In un’intervista all’Esquire dello scorso anno, ha dichiarato:

Non ho mai preso una decisione basandomi sulle prospettive di altre persone, o sui loro giudizi, o sulle loro aspettative nei miei confronti.

In questi mesi anche altri celebri attori sono stati associati al ruolo, papabili James Bond sarebbero stati: Henry Cavil, Idris Elba, Richard Madden, Tom Hiddleston, Cilian Murphy e Regè Jean-Page. Inoltre, giravano anche delle voci che l’iconografico ruolo sarebbe potuto andare per la prima volta nella storia della saga ad una donna, ma successivamente sembrerebbe che la produzione abbia fatto un passo indietro rispetto a questa scelta.

Staremo a vedere cosa succederà e se finalmente l’attore firmerà per il ruolo, ormai la conferma (o la smentita) definitiva è sempre più vicina. Le riprese del prossimo film di Bond dovrebbero iniziare entro la fine di quest’anno.