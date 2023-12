Alan Wake 2: in arrivo il new game plus

In arrivo la nuova modalità new game plus di Alan Wake 2, il nuovo gioco remedy.

Pochi giorni fa ci son stati i The Game Awards 2023, i quali hanno visto la vittoria di numerosi titoli, come riportato anche nel nostro articolo a riguardo. Tra le varie vittorie, un titolo che sicuramente ha fatto parlare di sé, è stato Alan Wake 2.

Alan Wake 2, oramai uscito più di un mese fa, ha ottenuto la vittoria di ben tre premi: best game direction, best narrative e best art direction. Il palco dei TGA ha dato il suo spazio al titolo, anche con diversi interventi sul palco.

Proprio su questo palco, ci è stata data finalmente la conferma dell’arrivo del new game plus, insieme ad ulteriori novità per il gioco Remedy.

New Game Plus

Già ad inizio mese, Remedy aveva fatto intendere l’arrivo della nuova modalità di gioco. Sul profilo ufficiale twitter di Alan Wake 2 era stata infatti pubblicata una foto con scritto “new game +” insieme ad un commento abbastanza chiaro “Nuovo mese, nuovo game plus?”.

Ad oggi però abbiamo finalmente tutte le informazioni necessarie, le quali son state approfondite in un articolo sul sito del gioco.

Innanzitutto, il gioco vedrà l’introduzione di “The Final Draft”, il quale darà ai giocatori un buon motivo per tornare nei panni dello scrittore.

Questa modalità aggiungerà un nuovo finale al gioco, il quale, secondo Remedy, darà modo ai fans di speculare ulteriormente. Inoltre, verranno aggiunta nuova lore attraverso video e manufatti aggiunti alla modalità new game plus, così come altre piccole novità.

La modalità new game plus permetterà di rivivere l’avventura mantenendo tutte le armi, gli upgrade ed i ciondoli trovati nella prima run. Sarà anche possibile giocare il new game plus nella nuova difficoltà incubo, la quale fornirà un nuovo livello di sfida ai giocatori più temerari.

Sul sito è anche stato sottolineato come tutte le armi e accessori verranno trovati nella prima scatola di scarpe del gioco e non a gioco appena avviato.

L’update andrà anche a sistemare piccoli bug e a migliorare l’ottimizzazione delle performance del gioco.

Concludiamo questo articolo confermandovi la data di arrivo della nuova modalità, ossia l’11 dicembre 2023.

Rivivere l’horror di Alan Wake 2 è quindi proprio dietro l’angolo.