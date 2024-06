Cinema in Festa: ecco quali film vedere a prezzi stracciati questo giugno!

Torna l'evento più amato dagli appassionati di cinema: con la quarta edizione di Cinema in Festa potete trovare tantissimi film a poco prezzo. Cinema in Festa è un'iniziativa avviata nel 2022 che ha già attirato oltre 3,8 milioni di spettatori e continuerà fino al 2026. Ispirato alla Fête Du Cinéma francese, il progetto è nato dalla collaborazione tra distributori e cinema per offrire agli spettatori italiani un'esperienza cinematografica continua durante tutto l'anno.

L'iniziativa è sostenuta da Anica e Anec, con il supporto del MiC e la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano. Ogni anno, nei mesi di giugno e settembre, per cinque giorni, i biglietti costeranno solo 3,50€. Questa speciale promozione è valida per tutti i film in programmazione. Il periodo in cui si potrà usufruire degli sconti questo 2024, infatti, sarà dal 9 al 13 giugno e qui potete trovare tutti i cinema che aderiscono all'iniziativa.

Cinema in Festa: quali film vedere?

I film da vedere sono davvero tanti: per gli amanti degli horror vi suggeriamo L’Esorcismo – Ultimo atto con Russel Crowe e The Watchers, film di debutto alla regia di Ishana Night Shyamalan, la figlia del famoso M. Night Shyamalan (Il sesto senso).

Per gli amanti dei film di azione vi consigliamo Furiosa: A Mad Max Saga, con protagonisti Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth, prequel del celebre Mad Max Fury Road dove l'attrice interpreta una giovane Furiosa. Sempre film di azione da non perdere è Bad Boys: Ride or Die, ultimo capitolo della saga con Will Smith e Martin Lawrence.

Per chi è indeciso tra horror e azione, vi consigliamo il survival thriller Vincent deve morire e il thriller fantascientifico The Animal Kingdom. I romantici, invece possono godersi Hotspot – Amore senza rete.