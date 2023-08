Playstation 5: la console a prezzo scontato?

L’inizio dell’era next-gen non è stato tutto rose e fiori per PlayStation 5. Si potrebbe parlare per ore degli impedimenti che hanno accompagnato la sua storia: delle oscillazioni (a rialzo) dei prezzi, delle disponibilità ridotte date dalla materia prima mancante e dalla tanto odiata (aggiungerei giustamente) pandemia.

Beh, se fino ad ora avete aspettato di fare il grande passo da old-gen a next-gen (o forse dovremmo dire adesso current-gen?), Sony ha messo in atto una strategia che vi potrebbe agevolare la scelta!

Playstation 5: i nuovi prezzi

Se in Italia, il prezzo della PlayStation 5 parte dai 429,90€ per il formato da 825GB con il comparto disco, a salire, negli altri Stati europei (e anche oltreoceano) è proprio Sony ad applicare sconti sul prodotto tanto agognato.

Tramite un leak sono usciti i sotto prezzi che la casa madre applicherà in questo periodo:

Germania: sconto di €75 – €479,99 al posto di €549,99;

Stati Uniti: sconto di $50;

Gran Bretagna: sconto di £75.

Sfortunatamente le promozioni non saranno previste per gli store italiani, ma comunque il prezzo è decisamente inferiore alle cifre folli che abbiamo visto in questi anni.

Il leak ci dice anche la data di scadenza di questi prezzi e sconti: la data limite è molto vicina ormai e si tratta del 10 agosto.

Come facciamo ad avere questi sconti?

Ormai l’utilità di una buona VPN non è più un mistero. Ci aiuta quando parliamo di sicurezza online, se vogliamo usufruire di servizi che in Italia ancora non abbiamo o addirittura risparmiare. Ed è proprio di quest’ultima casistica che parliamo.

Ad esempio, se volessimo comprare una PS5 al prezzo di £404,99, potremmo reindirizzare il nostro indirizzo IP in Gran Bretagna, cercare nel nostro browser di riferimento PS Direct e acquistarla. Se volessimo risparmiare ancor di più dovremmo collegarci ad Amazon UK, e pagheremmo la console solo $399,99.

Ovviamente questo modus operandi lo si può applicare per qualsiasi stato dal quale vogliamo fare acquisti, l’unica avvertenza è quella di controllare i dazi doganali degli Stati non facenti parte della UE.

Nuovi prezzi e sconti come mossa strategica?

Tutto questo potrebbe essere una mossa di mercato per il lancio di una nuova versione di PS5? Forse una versione Slim, o addirittura una versione Pro, con la quale plausibilmente potremmo andare su Marte a questo punto.

Se siete ancora incerti se fare l’acquisto o meno, vi consigliamo di guardare anche la versione limited in uscita per celebrare l’uscita di Spider-man 2, cliccando su questo link.