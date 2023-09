One Piece: quando esce la seconda stagione della serie Netflix?

Lo scorso 31 agosto è finalmente approdato su Netflix il live action di One Piece. Fa ancora strano dirlo, è vero. Ma la cosa che stranisce ancor di più, o meglio sorprende, è l’accoglienza ricevuta dalla serie tv da parte di pubblico e critica. Tutti, ma proprio tutti, sembrano aver amato la prima stagione del live action di uno degli anime più famosi di sempre.

L’esempio più lampante è il risultato di One Piece su Rotten Tomatoes, che al momento conta un punteggio dell’83% da parte della critica e un 96% da parte del pubblico, con tanto di certificato fresh.

Proprio per queste motivazioni, nonostante non ci siano stati per ora annunci ufficiali, siamo convinti che One Piece live action continuerà. Resta da capire la possibile finestra d’uscita: dubitiamo che la data possa ricadere già sull’anno prossimo, nel 2024, vista l’abitudine di Netflix con serie di questo tipo. D’altro canto però, immaginiamo che la stessa piattaforma voglia sfruttare l’onda di entusiasmo della community dell’anime, e che quindi cercherà di non andare oltre il 2025.

Potremmo ricevere notizie ufficiali da un giorno all’altro, ma il nostro pronostico resta su una possibile uscita tra un paio d’anni, nonché appunto nel 2025. Staremo a vedere. Nel frattempo però, potrete godervi i nuovi episodi di One Piece con doppiaggio italiano su Italia 2 tra pochissimi giorni!