Idee regalo natale 2022: cosa fare ad un amante di cinema?

Il Natale è una delle festività più amate ed ogni momento è un ottimo momento per stare in compagnia di amici, fidanzati e parenti, ma se uno di loro è un cinefilo, un appassionato di cinema o un guardatore seriale, quali sono le migliori idee regalo Natale 2022?

Niente paura, anche senza saperne molto di cinema possiamo fare all’affetto in questione un regalo degno di nota, che lo sorprendi e che rappresenti la sua passione. Vediamo insieme quindi le migliori 5 idee regalo Natale 2022 per un amante di cinema.

Idee regalo Natale 2022: Blu-ray (e lettore Blu-ray)

Partiamo dalla cosa più scontata che si possa dire: ogni amante di cinema che si rispetti ha, o vorrebbe avere, in camera propria una collezione di Blu-ray dei propri film preferiti, così da poterli vedere e rivedere senza alcuna condizione. Anche se può sembrare un’idea banale agli occhi di chi non è un appassionato, vi garantiamo che per il soggetto in questione sarà tutt’altra storia.

Se l’affetto ha già un lettore Blu-ray avrete la vita facilitata, dovendogli regalare solamente il/i Blu-ray del o dei film scelti. Nel caso in cui non sappiate quali siano i suoi film preferiti, vi elenchiamo qualche opera sempreverde che ogni cinefilo vorrebbe avere in camera propria:

Nel caso in cui l’affetto non abbia neanche il lettore Blu-ray e vogliate aggiungerlo al regalo, ve ne consigliamo un paio non troppo costosi che potrebbero fare al caso vostro:

2001: odissea nello spazio

Idee regalo Natale 2022: un libro cinefilo

Sì, avete letto bene, un libro. Per quanto possa sembrare strano, un vero cinefilo non si sente mai arrivato e la sua voglia di scoprire il cinema e tutto ciò che lo circonda è spesso infinta. Quindi fidatevi di noi se vi diciamo che regalargli uno di questi libri di critica o storia cinematografica potrebbe fare al caso vostro:

Idee regalo Natale 2022: un quaderno per le proprie recensioni

Ok, l’affetto in questione ha già studiato cinema, è un guardatore seriale e ha già tantissimi Blu-ray, cosa facciamo? Semplice, probabilmente quella stessa persona amerebbe scrivere, per sé o per gli altri, recensioni cinematografiche, quindi lo accontenteremo con un bel quaderno appositamente creato per scrivere le proprie opinioni sui film che si guardano.

Idee regalo Natale 2022: una felpa a tema

A dicembre fa freddo, questo è risaputo, ma la felpa ormai è un must non solo per i periodi invernali, un capo utilizzato dai ragazzi sempre e comunque, come se fosse ciò che li rappresenta di più, un marchio. Avete idea di cosa voglia dire per un cinefilo andare in giro con la felpa del proprio film preferito? Ecco, ve lo lasciamo immaginare. Ecco quindi qualche felpa a tema perfetta le vostre idee regalo Natale 2022 cinefile:

Idee regalo Natale 2022: una macchina da presa

Questa quinta ed ultima opzione è decisamente il jolly del vostro mazzo, ma ha un difetto, ovvero essere decisamente più costosa delle precedenti idee. Se il vostro budget non è basso e la persona a cui volete fare il regalo è davvero importante per voi, allora ci siamo, questo è il regalo più ambizioso di tutti: una macchina da presa.

Chiaramente non si parla di macchine da presa come quelle dei set, anche perché sarebbe difficile andare in giro con quelle, quindi parliamo di camere fatte per un cinefilo provetto, che si vuole dilettare nella regia delle sue opere, magari di qualche cortometraggio. Ecco quindi un paio di camere ottime per iniziare a girare: