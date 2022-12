Le migliori 5 serie tv di natale 2022 da non perdere!

Si avvicina una delle festività dell’anno più amate e per l’occasione abbiamo deciso di raccogliere per voi 5 serie tv di Natale 2022 da guardare da soli, o anche meglio in compagnia, e al calduccio.

Serie tv di Natale 2022: ecco cosa guardare

Natale con uno sconosciuto (2019)

Genere: commedia romantica; Stagioni: 2; Regia: Anna Gutto, Per-Olav Sørensen; Cast: Ida Elise Broch, Gabrielle Susanne Solheim Leithaug, Oddgeir Thune; Episodi: 12; Durata: 30 minuti (l’uno) Paese: Norvegia.

Stanca dei continui commenti sul suo essere eternamente single, Johanne si mette a cercare un fidanzato da portare a casa per Natale. Ha 24 giorni di tempo per riuscirci.

La serie è disponibile su Netflix ed è pronta per essere “divorata” durante questo Natale 2022.

Buon quel che vi pare (2019)

Genere: commedia; Stagioni: 1; Cast: Dennis Quaid, Bridgit Mendler, Brent Morin e Ashley Tisdale; Episodi: 8; Durata: 30 minuti (l’uno) Paese: USA;

Anche questa serie tv di Natale è disponibile su Netflix, non fatevela scappare!

Nuovo Santa Clause cercasi (2022)

Genere: commedia, per famiglie; Stagioni: 1; Ideatore: Jack Burditt; Cast: Tim Allen, Elizabeth Mitchell, Kal Penn, Austin Kane, Elizabeth Allen-Dick, Matilda Lawler, Rupali Redd, Devin Bright; Episodi: 6; Durata: 29-34 minuti (l’uno) Paese: USA;

Dopo trent’anni felici nei panni di Santa Claus, Scott Calvin si rende conto che non può essere Babbo Natale per sempre. Con due figli ormai adolescenti ed un lavoro sempre più difficile da gestire, Scott si propone di trovare un Babbo Natale sostitutivo adatto, mentre prepara la sua famiglia per una nuova avventura in una vita nel mondo reale.

La serie, già rinnovata per una seconda stagione, è disponibile su Disney+ ed uno dei maggiori successi tra le serie tv di Natale 2022. Assolutamente consigliata.

Dash & Lily (2020)

Genere: commedia romantica; Stagioni: 1; Ideatore: Joe Tracz; Cast: Austin Abrams, Midori Francis, Dante Brown, Troy Iwata; Episodi: 8; Durata: 26 minuti (l’uno) Paese: USA;

Netflix ha fatto il pieno di prodotti natalizi e anche questa serie potete trovarla sulla suddetta piattaforma.

Odio il Natale (2022)

Genere: commedia; Stagioni: 1; Ideatore: Elena Bucaccio; Cast: Pilar Fogliati, Beatrice Arnera, Cecilia Bertozzi, Fiorenza Pieri, Massimo Rigo, Sabrina Paravicini, Marzia Ubaldi, Nicolas Maupas, Marco Rossetti; Episodi: 6; Durata: 30-40minuti (l’uno) Paese: Italia;

Un’infermiera single mente alla famiglia sostenendo di avere un fidanzato e ora deve riuscire a trovare un partner prima di Natale, cioè entro 24 giorni.

Disponibile dal 7 dicembre di quest’anno su Netflix.