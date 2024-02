Marvel Snap: Proxima Midnight completa l’opera

Uno sguardo e un analisi all’ultima carta in uscita su Snap per questo pass di Febbraio!

Come già annunciato dall’articolo sul pass di Marvel Snap di febbraio: martedì 27 alle ore 20 uscirà l’ultima carta di questo mese. Un altro membro dell’ordine nero è arrivato! Proxima Midnight arriva a completare l’opera: ora l’Ordine è al completo! Lo sapevamo già: Corvus ci aveva avvisato che sua moglie stava arrivando…

Ma bando alle ciance, è pur sempre una nuova carta di Marvel Snap e va analizzata:

Proxima Midnight

Descrizione:

Proxima Midnight: (costo: 4, potenza: 7): alla scoperta: quando questa carta viene scartata, salta nella posizione con il Potere più basso. (se non è pieno)

Una features molto interessante. In coppia totale con l’effetto di Corvus Glaive e quindi una carta ad oggi essenziale per il Discard! Possiamo anche affermare che una carta con 7 di potenza che viene scartata così diventa una versione potenziata di Captain Marvel fatta apposta per il mazzo che scarta. Volete la mia opinione: questa carta verrà probabilmente nerfata magari anche solo sulla potenza. Anche perché ad ora rimane la prima carta praticamente a costo 0 con potenza 7.

Ma chi è Proxima Midnight?

Proxima Media Nox (Proxima Midnight) è un personaggio immaginario e supercriminale dei fumetti della Marvel Comics. Fa parte di un’organizzazione denominata Ordine Nero, una squadra di extraterrestri che lavorano per conto di Thanos.

Essa compare come Cacciatrice d’Ossidiana nonché una dei Figli di Thanos.

Proxima apparve per la prima volta come un cameo in Nuovi Vendicatori #8 a settembre 2013 ed è stata creata da Jonathan Hickman. Apparirà fisicamente invece insieme ad altri membri dell’Ordine Nero, in Infinity #1 a ottobre 2013.

Poteri e abilità

Proxima detiene una forza, velocità e resistenza a livelli sovrumani. Essendo in grado di sopravvivere nello spazio cosmico è anche una eccellente combattente; possiede una lancia creata da una stella intrappolata in una singolarità quantistica dallo stesso Thanos.

La sua lancia è in grado di causare danni critici in base a come viene lanciata e contro chi, diventando una lancia a più punte di energia velenosa che segue il bersaglio, senza mai mancarlo. Il veleno è talmente letale, che uccide la vittima in un arco di pochi minuti. Alla sua forma stellare, guadagna una massa infinita d’energia che opprime la vittima in un entanglement energetico.