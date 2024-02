Marvel Snap: provate a scalfire Cull Obsidian

Come già annunciato nell’articolo sul pass del mese di Febbraio: questo martedì 13 alle ore 20 uscirà la nuova carta su Marvel Snap! Un altro membro dell’ordine nero è arrivato! Cull Obsidian entra di prepotenza nel gioco che tutti noi amiamo! Uno dei “fratelli” d’arme di Ebony Maw arriva per prendersi il meta.

Tutto poetico ma ora andiamo ad analizzare la carta:

Cull Obsidian

Descrizione:

Cull Obsidian (costo: 4, potenza: 10): puoi giocarla solo se possiedi una carta di costo 1 in quel campo.

Una carta semplice con un effetto vanilla che va perfettamente in combo in un mazzo con Black Swan. Un mazzo molto particolare con dei drop a 1 e un eventuale Zabu. Per ridurre il costo di Ka-zar e di Cull Obsidian. Purtroppo essendo un potenza 10 soffrirà l’effetto di Shang-Chi.

Non disdegnerei anche una combo in potenziale Hela discard oppure con un Tribunale Vivente. Quanto è bello e vario il nostro Marvel Snap aggiungerei.

Ma chi è Cull Obsidian?

L’Astro Nero (Black Dwarf / Cull Obsidian) è un personaggio immaginario che appare nei fumetti supereroistici pubblicati dalla Marvel Comics. È un importante membro dell’Ordine Nero, una squadra di alieni che opera per conto di Thanos.

Come membro dell’Ordine Nero, insieme ai suoi compagni vengono chiamati Cacciatori d’Ossidiana e Figli di Thanos, nei film del 2018-2019, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

L’Astro Nero apparve per la prima volta come un cameo in Nuovi Vendicatori #8 a settembre 2013 ed è stato creato da Jonathan Hickman e Jerome Opeña. Apparve fisicamente invece insieme ad altri membri dell’Ordine Nero, in Infinity #1 a ottobre 2013.

L’Astro Nero fa parte dell’Ordine Nero di Thanos, ossia la principale fonte di potenza del suo esercito.

Quando Thanos prese di mira la Terra, come prossimo pianeta che avrebbe raso al suolo, durante il fumetto Infinity, l’Astro Nero giunse nel Wakanda. A sua sorpresa, trovò una formidabile resistenza nel paese e fu costretto a ritirarsi. A causa del suo fallimento, Thanos decise di cacciarlo dall‘Ordine Nero.

Thanos concesse una seconda opportunità all’Astro Nero, mandandolo a proteggere il Peak e impedire che venisse recuperato dai Vendicatori. Durante lo scontro contro essi, l’Astro Nero venne ucciso dallo spietato guerriero kree, Ronan l’Accusatore.

Durante l’arco narrativo No Surrender, l’Astro Nero venne resuscitato da Challenger colui che riorganizzerà l’Ordine Nero, per partecipare ad una sfida con la Legione Mortale del Gran Maestro.

Poteri e abilità

L’Astro Nero possiede una forza sovrannaturale, la sua pelle è impenetrabile grazie ad una maggiore densità. Non vengono citati altri poteri/singolarità.