Valorant: quando sarà disponibile Chamber?

Valorant è entrato ufficialmente nell’atto 3 del terzo capitolo, ma del nuovo agente Chamber nemmeno l’ombra. Alcuni utenti potrebbero aver storto il naso, aspettandosi di vedere il nuovo personaggio già al lancio della nuova fase dello sparatutto Riot Games.

Tuttavia gli sviluppatori ci hanno abituato in passato a questo “ritardo” nel far entrare in battaglia i nuovi agenti rispetto alla data di lancio di una stagione. Vediamo dunque quando Chamber prenderà parte ai giochi.

Patch Notes 3.09

Valorant: a quando l’appuntamento con Chamber?

Il nuovo guardiano si prospetta un agente in grado scardinare gli equilibri grazie alle sue succose abilità, tuttavia al momento non v’è traccia del cecchino francese, seppur il gioco sia fresco di aggiornamento. L’appuntamento con questo misterioso individuo è fissato per il 16 Novembre, data in cui Riot Games ha in programma di rilasciare una nuova patch comprendente il nuovo personaggio.

A partire da quella data sarà possibile acquistare l’agente, oppure attivare il contratto che consentirà di sbloccarlo accumulando punti esperienza.

Sicuramente i giocatori navigati e i professionisti staranno già immaginando come integrare le abilità di Chamber all’interno delle proprie strategie di squadra, ma ci vorrà del tempo perchè il potenziale venga sfruttato a dovere.

L’attesa non è affatto lunga, per maggior informazioni visita il sito ufficiale del gioco.