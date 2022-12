Dust bunny: bryan fuller e mads mikkelsen insieme

Indice dei contenuti La sinossi di Dust Bunny

Il duo regista – produttore Bryan Fuller (conosciuto per aver scritto e prodotto Star Trek Voyager e creatore di American Gods) e l’attore Mads Mikkelsen (Doctor Strange; Animali Fantastici i segreti di Silente) stanno per tornare insieme nello sviluppo di un progetto, Dust Bunny. Purtroppo però i fan saranno delusi nello scoprire che non si tratta della quarta stagione di Hannibal, bensì di un film horror. Questo infatti sarà il debutto cinematografico di Fuller, pronto a dirigere ancora l’attore Danese Mads Mikkelsen: le riprese inizieranno all’inizio di gennaio. Non sappiamo però altro sul resto del cast o sulla data di uscita del prodotto.

La serie che ha reso ancora più famoso l’attore purtroppo si è fermata alla terza stagione. Questo fatto non era dipeso dalla mancanza di successo della serie, ma dagli eccessivi costi che richiedeva la sua realizzazione. L’attenzione ad ogni dettaglio e la elegante rappresentazione dei set, per non parlare della parte che aveva visto i protagonisti dirigersi e vivere a Firenze, aveva costretto Fuller a concludere la storia di Hannibal e Will con un incredibile finale nella terza stagione.

Il film in questione si intitolerà Dust Bunny e sarà un horror: racconta di una bambina di otto anni che, convinta che il mostro sotto al suo letto abbia ucciso la sua famiglia, chiederà aiuto al suo vicino per vendicarsi. Fuller ha dichiarato che il film si rifarà agli horror “per tutta la famiglia“, classici degli anni ottanta.

Siamo sicuri che il regista, che ha anche scritto la sceneggiatura, riuscirà a rendere il film un horror intrigante e particolare: se pensiamo infatti ad Hannibal, serie che mischiava l’orrore ad immagini oniriche, degne di uno psichiatra quale il dottor Lecter e capace di rendere il personaggio così affascinante, non possiamo che aspettarci lo stesso da questa pellicola con il medesimo attore protagonista.