Sword Art Online Last Recollection: arriva il primo DLC

Per la prima volta, dal 25 gennaio sarà disponibile un DLC per l’ultimo capitolo della saga videoludica Sword Art Online. Stiamo parlando di Sword Art Online Last Recollection. Il titolo, sviluppato dal team di Bandai Namco Entertainment, ha mantenuto l’eredità dei suoi predecessori. Uno stile adventure GDR single player che lo rende unico tra mille. Adesso, per gli sviluppatori sembra arrivato il momento giusto per aggiungere qualche perla più. I contenuti scaricabili Ritual of Bonds Volume 1 arriveranno per Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X e S, Xbox One e PC.

Cosa aspettarsi dal DLC

Nelle fondamenta della città del castello di Obsidia, appare all’improvviso una nuova minaccia. Si tratta di un misterioso dungeon, dalle origini e dalla natura sconosciuti. A Kirito, insieme ai compagni di battaglia Asuna, Lisbeth, Silica, Sinon e molti altri, è affidato il compito di scoperchiare il vaso di Pandora e portarne alla luce gli infidi segreti. Qualcosa di pericoloso però si cela nell’ombra. Un nuovo nemico è pronto per essere sfidato, in attesa di un eroe in grado di contrastare il suo potere nel Territorio Oscuro. Una missione che il giocatore è chiamato ad affrontare in coppia con un altro alleato. Un viaggio tutto in salita che metterà alla prove le abilità dinamiche e strategiche di ogni player.

La storia dell’intero videogame è ispirata alla terza stagione del celebre anime SAO, titolo originale di Sword Art Online: Alicization. Con questo primo DLC la narrazione si amplifica, con colpi di scena e nuovi contenuti da inebriare occhi e mente. Il tutto accompagnato da un nuovo schema di gioco che testerà ogni vostro limite. E voi, avrete abbastanza coraggio da affrontare le ombre degli abissi terreni di Obsidia?