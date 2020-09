Warzone: Stagione 6 al via

Warzone non si ferma più e, sempre in coppia con Modern Warfare, si appresta a dare il via alla stagione 6. Infinity Ward ha pubblicato un emozionante trailer cinematico col quale facciamo la conoscenza dei personaggi che faranno da copertina al nuovo battle-pass.

La Stagione 5 è stata un importante crocevia soprattutto per il battle-royale. Abbiamo finalmente vissuti l’apertura dello stadio a Verdansk e dunque la comparsa di un nuovo importante punto di interesse. Con la Stagione 6, forse, avremo ulteriori cambiamenti di mappa.

Trailer Stagione 6

Modern Warfare & Warzone: Farah si unisce agli operatori

La campagna di Modern Warfare ci ha presentato personaggi carismatici, rappresentati da vecchie conoscenze e interessanti new-entry. Con il passare dei mesi essi hanno iniziato a popolare anche Warzone ed il Multiplayer di Modern Warfare.

Dopo Alex, Pryce e Kyle è giunto il momento di Farah, alleata molto importante durante le missioni di Modern Warfare. Il battle-pass della stagione 6, in particolare, avrà lei e Nikolai come personaggi portanti.

Il roster del gioco è sempre più ricco e persino Fabio Rovazzi è entrato a far parte di esso, con il suo alter-ego “Morte”. Attraverso bundle e battle-pass i giocatori possono ormai trovare il personaggio perfetto con il quale cimentarsi in battaglie all’ultimo sangue.

Ma l’estetica degli operatori è un drappello che non fa la differenza in un FPS propriamente detto. I fan si aspettano novità importanti in arrivo su Warzone e nel multiplayer. Quest’ultimo raccoglie ancora milioni di giocatori ogni giorno e sarebbe un grosso errore non supportarlo a ridosso dell’uscita di Cold War.

Ma gli utenti possono star tranquilli in tal senso: Infinity Ward non sembra essere intenzionata a cedere il passo.

Nuovi scenari di combattimento?

Nonostante l’apertura dello stadio avvenuta ad inizio Stagione 5, i fan sono ancora avidi di modifiche all’interno della mappa di Warzone. Il trailer della stagione 6 sembra lasciare speranza in tal senso, mostrando un inedito scenario sotterraneo.

In particolare Farah e Nicolai si scontrano con un manipolo di avversari in quella che sembra essere una linea metropolitana in disuso. Che tutto ciò anticipi l’apertura di nuove zone a Verdansk? In passato Infinity Ward non ha apportato frequenti modifiche alla propria mappa, motivo per cui è ancora presto per trarre conclusioni.

Tuttavia lo stesso studio di sviluppo ha pubblicato su Twitter il trailer con la dicitura “il combattimento si sposta sottoterra con Farah e Nikolai“. Il messaggio è chiaro: qualcosa bolle in pentola e con la prossima stagione di Warzone e Modern Warfare potremo vederne delle belle.

Take to the tunnels.



Farah and Nikolai bring the fight underground for Season Six of #ModernWarfare and #Warzone on September 29. pic.twitter.com/S0vSkcI6ri — Call of Duty (@CallofDuty) September 22, 2020

Il sito ufficiale di Modern Warfare ci da informazioni importanti riguardo ai due operatori protagonisti della Stagione 6. Farah e Nikolai saranno disponibile in 3 outfit differenti, alcuni dei quali saranno sbloccabili attraverso le missioni operatore.

Stagione 6: Nikolai

Accedendo al sito potrete ottenere informazioni dettagliate riguardo ai due nuovi combattenti, sia dal punto di vista estetico che biografico.

Un crocevia importante

La stagione 6 e soprattutto la stagione 7 saranno un crocevia molto importante per Modern Warfare e Warzone. Il supporto che verrà dato all’accoppiata vincente di quest’anno ci darà informazioni utili riguardo ai piani di Infinity Ward e Activision in merito alla convivenza con il prodotto Treyarch prossimo all’uscita: Black Ops Cold War.

Da sempre l’uscita di un nuovo Call of Duty segna il tramonto di quello precedente. Quest’anno, proprio grazie a Warzone e al modello a Stagioni, il trend potrebbe invertirsi. Per la prima volta due Call of Duty conseguenti potrebbero davvero coesistere e non essere l’uno successore e boia dell’altro.

Stagione 6: Farah

Sicuramente molto dipenderà da quanto gli utenti scivoleranno da un prodotto all’altro e quanto essi continueranno a mantenere in vita, soprattutto economicamente, il kolossal di Infinity Ward che tutto sembra forchè in fase calante.

Rimanete sintonizzati per ulteriori informazioni riguardo Warzone, Modern Warfare e Cold War.