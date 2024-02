Marvel Snap: arriva Corvus Glaive

Come già annunciato dall’articolo sul pass di Marvel Snap di febbraio: martedì 20 alle ore 20 uscirà la nuova carta. Un altro membro dell’ordine nero è arrivato! Corvus Glaive arriva a fare compagnia a suo fratello Cull Obsidian! E nel mentre aspetterà anche sua moglie Proxima Midnight! Che bella famigliola felice…

Ma ora andiamo ad analizzare la carta:

Corvus Glaive

Descrizione:

Corvus Glaive (costo: 3, potenza: 5): Alla scoperta: Scarta 2 carte dalla tua mano per ottenere +1 Energia massima.

Allora questa carta ha diversi pregi e difetti. Ad esempio, è un perfetto sostituto per Sword Master, avendo lo stesso effetto ma col pregio di aggiungere +1 energia massima. Per uno di potenza massima in meno ma non lo vedo come un grosso handicap. Quindi in tutto questo il mazzo è telefonato: Discard. Io apprezzo questo tipo di archetipo e aveva bisogno di una carta in più. Era da Black Knight che non usciva una carta che andasse a intaccare questo tipo di mazzo.

L’unico problema rimane sempre la dicitura “Alla scoperta” avendo molti counter, tra cui campi di gioco o un semplice Cosmo.

Ma chi è Corvus Glaive?

Corvus Glaive è un personaggio immaginario che appare nei fumetti supereroistici pubblicati dalla Marvel Comics. È uno degli importanti membri dell’Ordine Nero, una squadra di alieni che opera per conto di Thanos.

Come membro dell’Ordine Nero, insieme ai suoi compagni vengono chiamati Cacciatori d’Ossidiana e Figli di Thanos.

Corvus Glaive apparve per la prima volta come un cameo in Nuovi Vendicatori #8 a settembre 2013 ed è stato creato da Jonathan Hickman e Jerome Opeña. Apparì fisicamente invece insieme ad altri membri dell’Ordine Nero, in Infinity #1 a ottobre 2013.

Corvus Glaive ,fratello di Cull Obsidian, fa parte dell‘Ordine Nero, organizzazione criminale aliena guidata da Thanos. Corvus è il membro più fedele al Titano poiché tradisce la sua razza per raggiungere la gloria. Nel crossover Infinity del 2016, Corvus Glaive, con la moglie Proxima Midnight e il Titano Pazzo, viene congelato in un costrutto ambrato da parte del figlio di Thanos, Thane.

Poteri e abilità

Corvus Glaive possiede forza, resistenza, velocità e agilità sovrumane, una grande abilità corpo a corpo e un efficace utilizzo della sua lancia super tagliente. Grazie a quest’ultima, può essere riportato in vita.