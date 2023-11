Fortnite: leakata la nuova mappa!

L’ultimo aggiornamento di Fortnite ha visto un ritorno agli albori di mappa e armi, ritorno che ha registrato una mole incredibile di giocatori. Quest’ultimo aggiornamento è risultato un graditissimo regalo per milioni di giocatori nel mondo. Regalo che potrete però godervi per circa un mese dato che Epic Games starbbe lavorando già al capitolo 5 del suo battle royale.

La nuova mappa di Fortnite

Nella giornata di ieri il profilo Twitter/X di Hypex, noto leaker specializzato in Fortnite, ha pubblicato la foto soprastante. L’immagine msotra una mappa denominata “Helios”. Sebbene la mappa appaia rudiementale e priva di luoghi specifici, rivela chiaramente la presenza di alcuni punti di rilievo, come ad esempio il grosso spiazzo centrale. Segue poi un estetica simile ai capitoli precedenti, caratterizzata da una presena significativa di fiumi e laghi, utili per nuotare e pescare.

Ricordiamo che ovviamente la mappa sarebbe ancora in fase di sviluppo, dovrebbe essere però quasi certamente la mappa del prossimo capitolo. Data la fase embrionale, pertanto potrebbero esserci dei significativi cambiamenti prima del suo rilascio nel gioco. Questa anticipazione sucisterà sicuramente grande cuoriosità e speculazioni da parte dei fan di Fortnite.

A proposito di mappe vi ricordiamo che nelle prossime settimane gli appasionati del titolo potranno rivivere le emozioni delle cinque stagioni precedenti all’interno di Fortnite OG. Sarà quindi possibile esplorare e giocare su diverse mappe, ciascuna rappresentativa di una stagione specifica, offrendo così un’esperienza unica e variegata nel corso di pochi giorni.

Relativamente invece al capitolo 5, non sono ancora disponibili informazioni dettagliate riguardo la data di uscita. Tuttavia è noto che il team stia lavorando intensamente su questo prossimo capitolo da parecchio tempo. Possiamo ipotizzare quindi un’uscita verso fine del 2023 o inizio del 2024.

