Leak Xbox: possibile nuovo Developer Direct

Terminati gli scoppi della mezzanotte per Capodanno, ecco che il nuovo anno si apre con una novità. Un nuovo leak del 2024, infatti, sembra ha scoperchiato un possibile progetto da parte di Xbox in vista di un nuovo evento. Stiamo parlando dell’Xbox Developer Direct. L’omonimo evento era stato dapprima organizzato da Nintendo qualche tempo fa. Successivamente, il famoso team di Microsoft aveva seguito le stesse orme dell’azienda giapponese nel gennaio 2023. In quell’occasione aveva illuminato titoli come Redfall, Forza Motorsport e Minecraft Legends. Sembra dunque che anche quest’anno Xbox sia intenzionata a mantenere la tradizione.

Cosa sappiamo dell’evento

Pare che il leak sull’Xbox Developer Direct provenga dallo youtuber eXtas1s. Il suo annuncio parla di una potenziale presentazione di giochi come Senua’s Saga: Hellblade 2 e Towerborne.

Inoltre, c’è anche la remota possibilità che l’evento della generazionale console americana ci faccia conoscere il nuovo titolo della Double Fine Productions. Per chi non la conoscesse, è l’azienda sviluppatrice di giochi come Psychonauts, Psychonauts 2 e Psychonauts: in the Rhombus of Ruin. Molto probabilmente, sempre dal lavoro dello stesso team di sviluppatori, ci sarà anche un’altra aggiunta alla già cospicua lista di offerte Xbox di questo gennaio. Un po’ come l’annuncio di Hi-Fi Rush dell’anno scorso. Di questo titolo sconosciuto sappiamo però ben poco ancora. Perfino sulla data ufficiale di rilascio abbiamo ancora poche certezze. Secondo alcune voci potrebbe essere il già citato KILN. Tuttavia, per conferme ufficiali, resteremo insieme a voi in ascolto in attesa di nuove referenze.