Shang-Chi 2 si farà? La conferma di Simu Liu

Shang-Chi 2 si farà? Nel 2021 era uscito nelle sale il film Sang-Chi e la leggenda dei 10 anelli, che nonostante la pandemia aveva ottenuto un grande successo al botteghino incassando ben 432 milioni di dollari contro un budget di 150 milioni.

Nonostante il successo ed una buona accoglienza, non eravamo però certi che avremmo visto un sequel. Soprattutto considerando i recenti sviluppi alla Disney dove l´oramai ex CEO della Disney, Bob Iger aveva dato le dimissioni, a causa degli eccessivi flop.

Fortunatamente, riguardo Shang-Chi 2, non dovrebbero esserci dubbi: il film è ufficialmente in produzione, come confermato dall´attore protagonista Simu Liu.

L´attore ha infatti dichiarato di essere positivo riguardo al ritorno di Shang-Chi in un sequel stand alone. E ha condiviso la sua felicità nel riavere alla regia Destin Daniel Cretton, regista del primo film di Shang Chi.

Liu ha infatti, speso parole di apprezzamento per il regista affermando di credere pienamente nelle sue capacità.

Destin è un regista davvero speciale e siamo felici di averlo nel sequel. Lavorerà su questo e siamo davvero felici di vedere cosa inventerà. Penso che farà un lavoro brillante.

Rivedremo presto l´attore, notizia gradita, considerando che non sappiamo se lo vedremo in Avengers: The Kang Dinasty.

Shang-Chi 2 non ha ovviamente un titolo e una data d’uscita ufficiale. Ci aspettiamo però che il film con Simu Liu possa essere uno dei prossimi annunci dei Marvel Studios.