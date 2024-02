State of Play: Tutti gli annunci del 31 gennaio

Tenutosi nella serata del 31 gennaio 2024, lo State of Play di Sony ha saputo intavolare una diretta ricca di annunci. Una diretta di circa 40 minuti, all’interno della quale sono state rilasciate al pubblico vere e proprie bombe a mano per PlayStation 5 e VR. Tra queste, un nuovo capitolo di Silent Hill ed …



Tenutosi nella serata del 31 gennaio 2024, lo State of Play di Sony ha saputo intavolare una diretta ricca di annunci. Una diretta di circa 40 minuti, all’interno della quale sono state rilasciate al pubblico vere e proprie bombe a mano per PlayStation 5 e VR. Tra queste, un nuovo capitolo di Silent Hill ed il tanto atteso seguito di Death Stranding.

Sebbene la community internazionale non abbia recepito lo show con notevole entusiasmo, lamentando in gran parte una eccessiva vaghezza di release date, molti sono stati gli annunci che hanno entusiasmato gli utenti collegati. In questo articolo vi presenteremo tutti gli annunci presentati all’interno dello State of Play gennaio 2024.

Death Stranding 2: On the Beach

I rumor diffusi sul web nelle ultime giornate si sono rivelati fondati. La Kojima Productions rivela un trailer per mostrare il seguito di Death Stranding, ora ufficialmente intitolato Death Stranding 2: On the Beach. In questo titolo Norman Reedus torna nei panni di Sam Porter Bridges per affrontare un nuovo gruppo di nemici, i Drawbridge.

Evidente il richiamo al Joker in quello che potrebbe essere l’antagonista principale, la cui arma principale appare coe un ibrido tra un’ascia e una chitarra spara-fulmini. Il team di Death Stranding 2 annuncia poi un’espansione, introducendo nel cast Lea Seydoux, Elle Fanning, Shioli Kutsuna e Troy Baker.

Kojima ed il suo nuovo progetto

Dopo il trailer di Death Stranding 2, Kojima ha confermato che il suo studio sta lavorando a un nuova proprietà intellettuale per PlayStation. Si tratterebbe di un gioco d’azione e di spionaggio, che si estende oltre il videogioco fino ad abbracciare lo stile cinematografico. Non ci sono stati ulteriori dettagli, se non la promessa che la sua produzione inizierà dopo l’uscita del sequel di Death Stranding, nel 2025.

Until Dawn

Il ritorno di Until Dawn è finalmente realtà: il progetto vedrà il suo arrivo su PlayStation 5 e PC nel corso del 2024. Ballistic Moon, team a cui Supermassive Games e Sony hanno affidato lo sviluppo del progetto, annuncia l’arrivo di Until Dawn con un trailer inedito all’interno dello State of Play 2024.

Rise of the Ronin

Rise of the Ronin è prossimo alla sua uscita, programmata per il 22 marzo, ma nel frattempo gli sviluppatori hanno voluto regalare ai giocatori un ulteriore sguardo sulle ambientazioni del titolo. Il trailer mostrato nella conferenza ci presenta la hub principale del gioco, Yokohama, oltre ad un gradevole focus sul sistema di combattimento 1v1.

Stellar Blade

Stellar Blade è il gioco d’azione di Shift Up e prodotto dalla stessa Sony Interactive Entertainment. All’ interno di una Terra post-apocalittica in cui un misterioso nemico ha costretto gli esseri umani a fuggire, la protagonista ve e i suoi compagni, Adam e Lily, dovranno affrontare temibili nemici la cui natura è quella ibrida tra esseri viventi e mech. L’uscita di Stellar Blade è prevista per il 26 aprile.

Sonic x Shadow Generations

Il riccio blu più amato del mondo si prepara per la sua prossima avventura! Sonic x Shadow Generations è la nuova riedizione di Sonic Generations, con l’aggiunta di contenuti inediti dedicati a Shadow. Il trailer mostrato nello State of Play mostra alcune sequenze ambientate nei livelli del primo Sonic, con parti in cui sarà Shadow The Hedgehog a prendere il controllo. Il gioco arriverà su PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch durante questo autunno.

Silent Hill 2 Remake e The Short Message

Silent Hill: The Short Message è uno spin-off gratuito di Silent Hill che è stato lanciato su Playstation 5 poche ore dopo l’evento. Il team Konami sorprende nuovamente i fan che hanno seguito la diretta presentando una gradita aggiunta al nostro catalogo!

Una volta terminato questo nuovo capitolo sarà però l’ora di tornare su Silent Hill 2! Il remake presentato nella diretta è però sprovvisto di alcuna data o potenziale finestra di lancio.

Dragon’s Dogma 2

Previsto al lancio ufficiale del 22 marzo, Capcom coglie lo State of Play per offrire un nuovo sguardo al tanto atteso sequel di Dragon’s Dogma.

Judas

Il prossimo titolo di Ken Levine (autore di BioShock) è Judas. Il titolo è ambientato in un mondo distopico e ricalca lo stile dell’opera magna del sopra citato autore.

V Rising

V Rising è un gioco d’azione isometrico sulla falsariga di Diablo. Durante lo State of Play abbiamo visto un trailer completo della versione per PlayStation 5, la cui uscita è prevista entro la fine del 2024.

Dave the Diver

Uno dei contenuti che hanno incuriosito maggiormente il pubblico è Dave the Diver. Durante la diretta, Sony ha confermato l’arrivo dell’avventura grafica su PlayStation ad aprile, con un pacchetto di contenuti a tema Godzilla.

Metro Awakening VR

Metro Awakening VR segna il debutto della serie di Deep Silver nella realtà virtuale. Ambientato prima degli eventi di Metro 2033, all’interno di Awakening i giocatori impersonificheranno un dottore alla ricerca di sua moglie nei tetri tunnel della metropoli. L’uscita di Metro Awakening VR è prevista entro la fine di quest’anno.

Zenless Zone Zero

Il nuovo gioco di Hoyoverse è in fase di sviluppo per PlayStation 5: la software house dietro il successo di Genshin Impact ha mostrato il primo trailer durante lo State of Play.

Legendary Tales

Legendary Tales è un nuovo gioco per PS VR2 di Urban Wolf Games. Tra armi bianche e magie, i giocatori dovranno affrontare nemici tipici del genere fantasy, con grande spazio alla libertà.

Helldivers 2

Prossimo all’uscita, programmata per l’8 febbraio 2024 per PC e PlayStation 5 il nuovo capitolo della saga Helldivers si mostra ai giocatori con particolare focus sulle funzioni multiplayer.

Foamstars

Lo sparatutto firmato Square Enix si prepara per la sua uscita imminente. Il trailer mostrato getta nuova luce su alcuni personaggi.

Queste le principali novità che la diretta ha portato con sé! Voi cosa ne pensate di questo primo State of Play 2024? Avete già scelto quale sarà il titolo più atteso?

Vi ricordiamo che per restare aggiornati su tutte le uscite videoludiche vi basterà rimanere sintonizzati sui canali di Hynerd.it!