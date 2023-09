Final Fantasy VII Rebirth: svelata la data d’uscita

Ieri si è svolto lo State of Play di Sony, con tante novità e, per far felici i fan, un nuovo video gameplay di Final Fantasy VII Rebirth, svelando anche la data di uscita.

Ecco i dettagli

I giocatori rivivranno le avventure originali dei loro amati protagonisti, tuttavia le differenze ci saranno, in esclusiva per PS5.

Il gioco offrirà ampia libertà e tante storie diverse, facendoci viaggiare in un mondo sfaccettato tutto da riscoprire.

Ormai è confermato, il gioco uscirà il 29 febbraio 2023 e, come già successo in Remake, la colonna sonora sarà arrangiata nuovamente, in maniera ancora più sostanziale.

La storia originale sarà espansa e in parte modificata. Svelato inoltre che Rebirth ci mostrerà il destino di ogni singolo personaggio principale. Dettaglio che fa ben sperare per la cura offerta per la trama, punto cardine del titolo.

I fan dovranno quindi aspettarsi sicuramente la storia che ricordavano, ma anche novità e nuovi percorsi narrativi, in quanto non si tratta di una semplice Remaster ma di un Remake vero e proprio, il gioco viene quindi rifatto mantenendo lo spirito originale ma con aggiunte e modifiche.

Un’altra novità importante: il nuovo Remake di Final Fantasy VII sarà in esclusiva per soli 3 mesi. Scelta che non stupisce, dato il notevole calo dei profitti da parte di Square Enix. Calo causato sopratutto dagli enormi aumenti dei costi di sviluppo, non colmati completamente dalle ottime vendite di Final Fantasy XVI.

Non è finita qui: Final Fantasy VII Rebirth uscirà su due dischi, la notizia ha creato divisione e dibattito. Si tratta infatti del primo titolo dell’attuale generazione a richiedere l’ausilio di due dischi per l’installazione.

Nonostante siano passate diverse generazioni, è curioso come si sia ritornati, per così dire, al passato. Non mancano i commenti perplessi da questo annuncio, chiedendosi come PS5 gestirà titoli di così grandi dimensioni.