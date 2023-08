Deadpool 3: Emma Corin sarà la sorella malvagia di Xavier

Il noto insider del mondo Marvel, Can we get some toast, è tornato su Twitter (o meglio dire, X) con nuove indiscrezioni riguardo Deadpool 3. L’ultima volta ci aveva anticipato del nuovo costume di Wolverine, interpretato da Hugh Jackman.

L’insider ha rivelato sul famoso social network che Emma Corin interpreterà in Deadpool 3 un villain importantissimo per il futuro del Marvel Cinematic Universe. Il personaggio in questione, oltre ad essere fondamentale nei fumetti degli X-Men, farà da collante tra l’universo Marvel per come lo conosciamo e l’enorme discussione, finora appena accennata, sui mutanti. Difatti, Emma Corin in Deadpool 3 sarà Cassandra Nova, nonché la sorella gemella malvagia di Charles Xavier, il leader degli X-Men.

Resta da capire quanto fedele ai fumetti sarà il suo personaggio. Nella storia editoriale suo fratello, Charles, ha tentato di ucciderla telepaticamente quando ancora era nel grembo. Questo ha portato in Cassandra una sempre crescente voglia di vendetta contro lui e gli X-Men.

Secondo le indiscrezioni degli ultimi mesi, Cassandra dovrebbe essere solamente uno dei tanti villain presenti in Deadpool 3. Ricordiamo che il film è atteso nelle sale cinematografiche il 3 maggio 2024.