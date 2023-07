Twitter è “morto”: X è ora disponibile su iOS

Twitter ci ha lasciati. La rivoluzione imposta da Elon Musk sul famoso social ha inizio e, dopo le notizie uscite una settimana fa sul cambiamento del social in logo e, più in generale, nel brand, X è qui.

Alcuni rumors degli ultimi giorni parlavano delle difficoltà di dare il nome X al social per via delle limitazioni dell’App Store di Apple, che prevede un minimo di due lettere per le app. Musk, nonostante tutto, ci è riuscito e, su iOS, X è già disponibile in italiano e con tutti i suoi cambiamenti.

Cambiamenti che, per il momento, sembrano essere limitati a logo, nome del social e poco più. Difatti, aprendo l’app, le differenze più sostanziali si limitano all’assenza del famoso uccellino blu, simbolo di Twitter. In tendenze, invece, già presente “TwitterX”, un trend che potrebbe rimanere in quella posizione per molto tempo.

La prima “rivoluzione” interna all’app riguarderà il tono scuro/chiaro. Inizialmente Musk aveva dichiarato di voler eliminare il tono chiaro, perché secondo lui quello scuro sarebbe “migliore su ogni fronte“. Vedendo poi la reazione dei fan, ha deciso di virare su un’altra direzione, dichiarando che il tono chiaro rimarrà e che semplicemente non ci sarà più lo switch automatico da un tema all’altro.