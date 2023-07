Disney+: tutte le uscite di agosto 2023

Sono diverse le novità in arrivo ad agosto su Disney+ e, tra i film più rilevanti, troviamo sicuramente il ritorno del Marvel Cinematic Universe con i Guardiani della Galassia Volume 3. Mentre tra le serie abbiamo Star Wars: Ahsoka.

Prima di elencare i titoli più attesi del mese di agosto, ci teniamo a ricordare che ci troviamo a pochi mesi dal centesimo anniversario di Disney e pertanto verranno rilasciati dei cortometraggi ogni mese in attesa dell’atteso evento.

Di seguito i titoli dei corti restaurati che saranno disponibili a partire dall’11 Agosto:

Barnyard Olympics (1932)

Mickey’s Steam Roller (1934)

Donald’s Nephews (I nipoti di Paperino, 1938)

Goofy and Wilbur (Pippo e Wilbur, 1939)

Donald’s Cousin Gus (Il cugino di Paperino, 1939)

The Flying Jalopy (Il macinino volante, 1943)

Disney+: I titoli più attesi

Guardiani della galassia Vol. 3

Ultimo film della famosa trilogia dei guardiani della galassia e ultima pellicola diretta dal famoso regista James Gunn prima della sua dipartita verso l’universo DC.

In questo terzo capitolo vengono approfondite e concluse le storie dei personaggi principali dell’equipaggio, in primis le tristi origini di Rocket e del suo temuto nemico, l’Alto Evoluzionario. Il film arriverà il 2 agosto su Disney+. Di seguito il trailer.

Only Murders in the Building, Stagione 3

Dopo due stagioni di successo, Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short torneranno a interpretare rispettivamente Charles-Haden Savage, Mabel Mora e Oliver Putnam. In questa nuova stagione si aggiunge un nuovo membro al cast, ovvero Meryl Streep. Questa terza stagione arriverà l’8 agosto.

High School Musical: The Musical, stagione 4

La serie di High School Musical: The Musical è ambientata al liceo dove sono stati girati i film originali di High School Musical dove un gruppo di giovani ragazzi, amanti dei musical, che cercano di replicare le famose canzoni. Quest’ultima stagione arriverà il 9 agosto.

The Amazing Spider-Man 2

Torna Peter Parker e Andrew Garfield in questo secondo capitolo del film di The Amazing Spider-Man. Oltre a dover affrontare i problemi di relazione con la sua amata Gwen, Spider-Man dovrà vedersela con un nuovo potente nemico, Electro. Il film arriverà l’11 agosto nella piattaforma.

The Bear Stagione 2

La seconda stagione segue le vicende di Carmen Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) mentre lavorano per trasformare il loro malmesso locale di panini in un posto di qualità decisamente superiore. La seconda stagione è in arrivo per il 16 agosto.

Star Wars: Ahsoka – La serie

Star Wars: Ahsoka è ambientata dopo la caduta dell’Impero. Nella nuova serie possiamo vedere l’ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile e da quanto ci mostra il trailer, è possibile vedere anche la presenza del Grand’ammiraglio Thrawn. La serie è in arrivo il 23 agosto.

Cenerentola (in 4K)

Ritorno di un grande classico Disney degli anni 50 e rimasterizzato in alta definizione. Disponibile a partire dal 25 agosto.

Cenerentola, una ragazza povera, maltrattata dalla matrigna e dalle sorelle gelose, grazie all’aiuto della Fata Madrina riesce ad andare al ballo reale al palazzo del Principe Azzurro.