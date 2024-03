Dragon Ball: Anime e Videogiochi a confronto!

Con la recente scomparsa del maestro Akira Toriyama, sono molteplici i ricordi legati a Dragon Ball che sono riaffiorati perché in qualche modo almeno una volta tutti hanno visto una delle saghe di Dragon Ball.

Sono sempre stato un fan del lavoro del maestro Toriyama, partendo dal manga fino ad arrivare all’anime e mi sono emozionato a vedere le mie scene preferite animate.

Da lì mi sono chiesto, ma nei videogiochi queste scene come sono state animate?

Siamo qui per scoprirlo!

Dragon Ball è composto da tantissime saghe, e in ogni saga sono presenti altrettanti momenti degni da ricordare, perciò ne prenderemo uno per ogni saga e lo confronteremo con un suo riadattamento nei vari videogiochi Dragon Ball.

Goku contro Vegeta

Entriamo in azione durante la Saga dei Saiyan, dopo aver sconfitto Radish e Nappa, Goku è pronto ad affrontare Vegeta per la prima volta.

Questo sigla l’inizio di una rivalità che vedremo durare per il resto della storia e non solo, porterà alla nascita di uno dei duo più amato da tutti

Goku diventa Super Saiyan

La prima volta che Goku diventa Super Saiyan risale alla Saga di Freezer, dopo la morte di Krillin Goku preso dall’ira si trasforma per la prima volta in quello che poi scopriremo essere il Super Saiyan. Da lì intraprenderà lo scontro finale con Freezer sul pianeta Namek per salvare l’intero universo.

Gohan diventa Super Saiyan 2

Durante lo scontro con Cell, Gohan è in preda al panico mentre tutti i suoi amici sono stati sconfitti da Cell e Cell Jr.

Quando Cell attacca Gohan, C16 corre in suo soccorso e lo difende a costo della sua stessa vita.

In un ultimo respiro C16 chiede al giovane saiyan di protegge gli animali di questo pianeta prima che Cell distrugge la sua testa e il suo chip vitale, ma con questo atto la rabbia prende il sopravvento di Gohan e lo fa trasformare in Super Saiyan 2.

Kamehameha Padre-Figlio

Facciamo un salto temporale fino alla Saga di Cell, che dopo aver perso nel torneo da lui organizzato e avendo perso l’assimilazione di C18 tornando in seconda forma, decide di farsi esplodere assieme alla terra.

Da li Goku interviene sacrificandosi ancora una volta, ma Cell grazie ai suoi poteri rigenerativi ritorna in vita e tocca a Gohan, l’unico ancora in forza, a sconfiggerlo, ma non è da solo…

Non sono né Goku né Vegeta, sono Vegito

Spostiamo la nostra attenzione sulla Saga di Majin Buu, nonché saga conclusiva di Dragon Ball Z. Dopo svariati sforzi nel tentativo di sconfiggere un infermabile Majin Buu, Kaiohshin decide di utilizzare i potara per fondere Goku e Gohan.

Quest’ultimo però è stato sconfitto e assorbito da Buu, allora nonostante i continui rifiuti tocca al duo Goku – Vegeta effettuare la fusione potara portando alla nascita Vegito, il guerriero supremo.