I migliori giochi tratti da Anime e Manga

Ammettiamolo nel profondo siamo tutti un po’ otaku ed essendo anche veri nerd aspettiamo sempre quel momento. Quale momento? L’uscita del gioco dei nostri sogni. Che possa unire i due mondi. Il videogioco tratto dal nostro anime preferito oppure viceversa. Magari un manga tratto da un videogioco (vedasi Bayonetta).

Oggi siamo qui per presentarvi un’altra nostra classifica personale! Quelli che secondo Hynerd sono gli:

8 migliori videogiochi tratti da anime e manga!

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3

Ok siamo tutti estremamente emozionati per l’uscita di quello che sarà effettivamente un sequel di questa saga. Ma andiamo a parlare di quello che a tutti gli effetti è il miglior gioco di Dragon Ball mai creato. Il re indiscusso dei picchiaduro non poteva che posizionarsi in testa alla classifica

Questo è un gioco che ancora oggi può essere definito rivoluzionario. Combattimenti dettagliatissimi, tantissimi personaggi e set di mosse incredibili. Ma soprattutto l’emozione di rivivere ogni battaglia riproposta nell’anime con tanto di dialoghi originali.

Attack on Titan 2

A.O.T. 2, è un videogioco d’azione di genere hack and slash basato sul manga e anime “L’attacco dei giganti di Hajime Isayama“. Il videogioco è stato pubblicato nel 2018 per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One e Microsoft Windows.

Perfezionando la formula ludica del già notevole A.O.T. Wings of Freedom, nel 2018 il team di Omega Force ha dato forma al game che tutti i fan di Attack on Titan stavano aspettando.

Assegnando il ruolo di protagonista a un personaggio muto e totalmente personalizzabile. La campagna non si limitava a proporre un’infinita selezione di incarichi da portare a termine, ma intratteneva l’utente con vere e proprie fasi di vita quotidiana in cui questo poteva esplorare liberamente alcune location della serie e interagire coi personaggi originali del cast.

Jojo’s Bizarre Adventures: All Stars Battle

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle è un videogioco picchiaduro sviluppato dalla CyberConnect2 e pubblicato dalla Namco Bandai Games per la PlayStation 3. Basata sulla fortunata serie manga Le bizzarre avventure di JoJo di Hirohiko Araki, il gioco permette ai giocatori di competersi tra di loro usando oltre 40 personaggi, tutti presi dagli attuali otto archi della storia, più uno aggiuntivo non presente nella storia ma proveniente anch’esso dalle opere di Araki. Il gioco è uscito in Giappone il 29 agosto 2013, e nel resto del mondo nel tardo aprile 2014.

Una versione rimasterizzata e con contenuti aggiuntivi intitolata JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R è uscito il 1 settembre 2022 per Microsoft Windows e il 2 settembre 2022 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch in Europa e America, mentre in Asia è uscito prima per console e poi per PC.

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4

Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Storm 4, è il sesto videogioco della serie Ultimate Ninja Storm basato sulla serie anime e manga Naruto. Come annunciato da CyberConnect2 il gioco è pubblicato solo per PC, Xbox One e PlayStation 4. Dal 19 dicembre 2014 è stato rilasciato il primo trailer del gioco. Il gioco è uscito in Giappone e in Europa il 4 febbraio 2016. Il 24 aprile 2020 viene rilasciato un porting per Nintendo Switch, includendo inoltre il DLC Next Generation Pack, reso disponibile nello stesso giorno per le altre piattaforme.

Tutti abbiamo sognato almeno una volta di vestire i panni di uno shinobi. Questa saga ci ha regalato emozioni del genere fin dal primo capitolo uscito nel 2008. A nostro avviso con questo gioco hanno superato di gran lunga le aspettative.

Astro Boy: Omega Factor

Astro Boy: Omega Factor è un videogioco di genere picchiaduro a scorrimento, sviluppato da Treasure e Hitmaker, pubblicato nel 2003 da SEGA per Game Boy Advance.

Il gioco è basato sul manga Astro Boy, creato da Osamu Tezuka. Nel titolo compaiono diversi personaggi apparsi nelle opere del mangaka giapponese.

In Omega Factor il giocatore si trova a vestire i panni di Astro Boy. Il bambino robot dispone di varie abilità. Le quali possono essere incrementate ogni volta che si fa la conoscenza di un nuovo personaggio, grazie al cosiddetto “fattore Omega” presente nel corpo di Astro.

Ogni schema prevede l’abbattimento di un gran numero di nemici su schermo, ed è quasi sempre presente un boss finale. Durante il livello, inoltre, si possono incontrare vari personaggi nascosti, derivati da varie opere di Tezuka, da collezionare.

Il gioco prevede due livelli di difficoltà, nella versione originale giapponese. La versione americana, così come quella europea, prevede invece tre livelli di difficoltà: Facile, Normale e Difficile.

Una piccola perla videoludica datata 2003 che ad oggi non sembra invecchiata di un giorno.

Gundam Battle Assault 2

Gundam Battle Assault 2 è un videogioco picchiaduro a incontri sviluppato e pubblicato da Bandai in collaborazione con Natsume per la console PlayStation nel 2002. È il sequel di Gundam Battle Assault ed ha avuto a sua volta un seguito intitolato Battle Assault 3.

Su questo non c’è molto da dire, un Tekken con i robottoni a chi non piace!?

Jump Force

Jump Force è un picchiaduro a incontri sviluppato da Spike Chunsoft e pubblicato dalla Bandai Namco Entertainment. Con personaggi provenienti da varie serie manga di proprietà Weekly Shōnen Jump. Realizzato in occasione del 50º anniversario della rivista. Il gioco è uscito il 14 febbraio 2019 su PC Windows, PlayStation 4 e Xbox One in Giappone. Un giorno dopo nel resto del mondo sempre per queste tre piattaforme. Il 28 agosto 2020 è uscito anche su Nintendo Switch in tutto il mondo.

Se siete appassionati dello stile anime, non potete lasciarvi sfuggire Jump Force. Picchiaduro di Bandai in cui i protagonisti sono i più celebri personaggi da cui sono tratte le maggiori serie manga e anime di maggior successo internazionale. Dai personaggi di Dragon Ball a quelli di One Piece, da Naruto ai Cavalieri dello Zodiaco, da JoJo a Death Note, tutte le più celebri icone delle saghe più amate si picchiano con abilità e poteri speciali caratteristici. Jump Force ha una marea di DLC e personaggi scaricabili.

Il videogioco per eccellenza se siete appassionati di combattimenti anime epici!

Le avventure di Lupin III: il tesoro del Re Stregone

Le avventure di Lupin III: Il tesoro del Re Stregone è un videogioco stealth/azione pubblicato da Bandai. Basato sulle serie anime di Lupin III.

Piccolo spoiler sulla trama: Lupin ha intenzione di rubare un paio di antiche caraffe. Quella dell’onore e quella della vittoria, sulle quali si suppone sia ritratta la mappa per ritrovare il leggendario tesoro del re Randolph II. Il misterioso Theodore Hannewald sta pianificando di esibire le due caraffe in un’esposizione tenuta presso il suo sontuoso castello a Goldengasse. Città europea immaginaria ispirata a Praga, ma sembra avere un piano segreto in mente. In ogni caso, Hannewald per evitare che le preziose caraffe possano essere trafugate ha assunto l’ispettore Zenigata a capo della sicurezza. Anche la giovane Theresa Faust, proprietaria delle caraffe, divenuta inconsapevolmente amica di Lupin, sembra essere scossa da qualcosa.

Per gli amanti della serie come me dovete assolutamente recuperare questo videogioco, ne varrà la pena.

Questi sono solo alcuni dei titoli che a nostro parere meritano di stare in questa classifica.

