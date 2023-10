I migliori videogiochi Marvel della storia!

Con l’imminente arrivo di Marvel’s Spider-Man 2, è il momento perfetto per stilare una lista di alcuni dei giochi Marvel più iconici del panorama videoludico. Ovviamente in questa lista sono presenti solo alcuni dei titoli targati Marvel, visitando Hynerd.it potrete però trovare altre liste e classifiche di questo genere.

Spider-Man (1982)

Spider-Man del 1982 probabilmente non verrà ricordato per essere il miglior titolo dell’arrampica muri. Ha però la fama di essere il primo videogioco basato su un fumetto Marvel. È inoltre uno dei primi giochi in assoluto su un supereroe.

Il videogioco è stato rilasciato da parte di Parker Brothers per Atari 2600. Il giocatore dovrà controllare Spider-man oscillando all’interno di un mondo a scorrimento verticale. L’obiettivo principale sarà disinnescare bombe piazzate dal Green Goblin, il tutto prima che il nostro eroe termini le sue ragnatele e cada inesorabilmente dal palazzo.

Spider-Man 2 (2004)

Ventidue anni dopo il titolo di cui abbiamo appena parlato, il protagonista resta sempre uno dei personaggi più amati tra i fumetti Marvel. Nonostante uscì due anni prima il capitolo precedente tratto dallo Spider-Man di Sam Raimi; È questo secondo capitolo ad essere rimasto impresso nella mente dei videogiocatori. Il motivo viene sicuramente dal buon prodotto confezionato da Activision, ma probabilmente anche dal grandissimo successo del film Spider-Man 2, ricordato ancora oggi come uno dei migliori film sui supereroi e precursore dell’MCU.

Il gioco segue la trama del film, includendo anche scene e personaggi inediti. Nel titolo verrete chiamati a gestire la vita personale e i doveri da Spider-Man di Peter Parker. Ad un certo punto però il mentore del protagonista, Dr. Otto Ocatvius, si trasformerà nel villain per colpa di un esperimento finito male.

The Incredible Hulk: Ultimate Destruction

Hulk è un personaggio che attualmente non ricopre più un ruolo particolarmente di spicco per gli appassionati del mondo Marvel. Ricordo però benissimo che c’è stato un periodo circa 15/20 anni fa in cui tutti i ragazzini amavano Hulk. E ne è l’esempio The Incredible Hulk: Ultimate Destruction. Titolo del 2005 riconosciuto quasi all’unisono come miglior titolo con protagonista Bruce Banner.

Nel gioco dovrete controllare Bruce nella ricerca di risorse per la creazione di un macchinario in grado di curarlo dalla sua forma di Hulk. Potrete sia seguire la trama principale che dilettarvi tra le missioni secondarie.

Marvel: Ultimate Alliance

Marvel: Ultimate Alliance esce nel 2006 e sarà uno dei primissimi titoli supereroistici per la settima generazione di console. Nel titolo, sempre sviluppato da Activision, sarete chiamati a scegliere una squadra di quattro supereroi da una gamma di ventidue personaggi. In Marvel: Ultimate Alliance dovrete sconfiggere Dottor Destino e i suoi signori del male in modo da sventare i loro piani per la dominazione globale.

Il titolo riscontrò un grandissimo successo soprattutto grazie al suo ampio cast di supereroi. Ai tempi la critica elogiò molto questa grande scelta di personaggi, oltre al gameplay semplice ma divertente.

Deadpool

Come abbiamo visto in questa lista, Activision è stata molto attiva fino al 2015 nella produzione di videogiochi targati Marvel. Nel 2017 perse però i diritti, rimuovendo quindi da tutti i negozi alcune delle sue opere targate Marvel. Deadpool fu proprio uno degli ultimi titoli pubblicati su licenza da Activision.

L’antieroe Marvel, nonostante non fosse ancora uscito l’amatissimo film, riscuoteva già un grandissimo successo tra gli appassionati. Questa passione per Deadpool fece amare al pubblico il titolo, nonostante grandi difetti tecnici e di longevità. Il gioco aveva dalla sua la grandissima ironia del mercenario chiacchierone e una dose di violenza fuori dagli schemi.

Lego Marvel superheroes

Lego Marvel Superheroes è uno dei videogiochi LEGO più amati dal pubblico. Nel titolo i giocatori potranno controllare ben 180 personaggi ognuno con abilità uniche. La trama originale del gioco si basa sul fermare Loki e una serie di altri famosi cattivi Marvel. L’obiettivo dei villain sarà la creazione di un’arma in grado di distruggere il mondo.

La critica dell’epoca definì questo gioco come uno dei migliori titoli Marvel di quegli anni. Offriva una trama divertente e coinvolgente e una miriade di personaggi tutti ben caratterizzati.

Marvel’s Spider-Man

L’hype che si è giustamente creato per il titolo in uscita il 20 ottobre deriva tutto da questo titolo. Marvel’s Spider-man era un titolo incredibile che stupì i giocatori di tutto il mondo. Nonostante negli anni ci furono buonissimi titoli riguardanti i supereroi Marvel, con questo gioco Insomniac Games calò l’asso. Ancora oggi dopo cinque anni regge senza alcun problema il confronto con alti giochi action. Oltre ad avere un solidissimo combattimento, ispirato molto alla saga di Batman Arkham, presentava uno spostamento nella spettacolare New York davvero incredibile. Nessun gioco di Spider-Man era mai riuscito a rendere il dondolarsi con le ragnatele così realistico e allo stesso tempo divertente.

In questi ultimissimi giorni di attesa per mettere mano al secondo capitolo, possiamo ancora dire con certezza che Marvel’s Spider-Man è uno dei migliori titoli supereroistici di sempre.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Il gioco basato sulle avventure dei Guardiani della Galassia è attualmente l’ultimo grosso videogioco targato Marvel. Il titolo reinterpreta i personaggi dei film dell’MCU lasciando però più di qualche ispirazione e riferimento alla saga cinematografica.

Marvel’s Guardians of the Galaxy ebbe un’accoglienza piuttosto tiepida, soprattutto per colpa del fallimento precedente di Marvel’s Avengers. Riuscì però a risalire con il passare dei mesi grazie alla sua ottima fattura e solidità, oltre all’ottima realizzazione della parte più comica del titolo, molto amata dai fan dei film.