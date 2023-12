Kung Fu Panda 4, di cosa parla? Ecco trailer e trama del nuovo capitolo

A distanza di quasi dieci anni dall’uscita del terzo film, la fortunata saga d’animazione targata DreamWorks Animation sta per tornare sul grande schermo con Kung Fu Panda 4, nel quale vedremo di nuovo all’azione il goffo e irresistibile Po (doppiato nella versione originale da Jack Black e in quella italiana da Fabio Volo) e i suoi amici guerrieri.

Recentemente è stato anche rilasciato il primo trailer ufficiale di Kung Fu Panda 4, che ci prepara alla nuova avventura che intraprenderà il Guerriero Dragone.

La pellicola sarà diretta da Mike Mitchell (Trolls), co-diretto da Stephanie Ma Stine e arriverà nelle sale a Marzo del 2024, distribuito in Italia da Universal Pictures.

La trama di Kung Fu Panda 4

In Kung Fu Panda 4, il Maestro Shifu affiderà al Guerriero Dragone un compito di grande rilievo: diventare una guida spirituale nella Valle della Pace. Tuttavia, sorge un problema: Po è noto per il suo amore per il cibo e la sua abilità nel kung fu, ma non è certo idoneo per essere un leader spirituale. Inoltre, dovrà trovare e istruire il suo successore, un allievo destinato a prendere il suo posto e il suo titolo di guerriero, così potrà dedicarsi completamente alla spiritualità.

La situazione si complicherà ulteriormente con l’apparizione di una malvagia maga mutaforma, La Camaleonte, che seminerà il caos tra i maestri di kung fu. Questa astuta creatura può assumere qualsiasi forma e assorbire la forza di altre creature usando la sua lunga lingua. La sua missione è impossessarsi del Bastone della Saggezza di Po, che le consentirebbe di risvegliare tutti gli spiriti malvagi sconfitti dal panda.

Per affrontare questa sfida, Po riceverà l’aiuto di Zhen, una ladra che possiede delle abilità straordinarie. Po e Zhen uniranno le loro forze per sconfiggere La Camaleonte. Inoltre, durante questa avventura, Po scoprirà che gli eroi possono trovarsi anche nei luoghi più inaspettati.