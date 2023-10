M3gan 2 si farà? Le novità sul sequel della bambola assassina

M3gan, la bambola robotica assassina protagonista dell’omonimo film del 2022 diretto da Gerard Johnstone, e prodotto dalla Blum House, aveva ottenuto un successo non indifferente. Il film scritto da Akela Cooper da una storia scritta dallo stesso Cooper e dal famoso regista James Wan (Saw 1, The Conjuring) aveva incassato ben 181 milioni di dollari contro un budget assai basso, ovvero soli 12 milioni di dollari.

La trama di M3gan

Il film che racconta di una bambina appena diventata orfana, che va a vivere con la zia, Gemma, esperta in Intelligenza Artificiale. La ragazzina, distrutta dalla mancanza dei genitori comincia ad isolarsi e a rifiutare di passare il tempo con gli altri bambini. Nonostante l’aiuto psicologico, lei si rifiuta di aprirsi. Gemma allora, decide di attivare un Robot che ha creato e di dargli l’aspetto di una bella bambola, Megan.

Cady, la ragazzina comincia ad attaccarsi morbosamente alla bambola, paradossalmente isolandosi ancora di più e diventando oggetto di scherno dei compagni di scuola. La bambola, seguendo i suoi codici, esegue il comando di Gemma, ovvero quello di stare vicino e proteggere Cady, fino ad arrivare ad uccidere un compagno di scuola.

Alla fine la ragazza e la zia riescono a smantellare M3gan, anche se nel finale vediamo che in realtà non sono riuscite nel loro intento.

Cosa sappiamo su M3gan 2

A parte sapere che la bambola è sopravvissuta, non sappiamo molto del secondo lungometraggio, a causa anche del blocco avvenuto ad Hollywood, ma il produttore esecutivo Ryan Turek ha dichiarato:

M3GAN è un personaggio molto amato qui a Blumhouse e so che 50 piani più in basso nel seminterrato, nel laboratorio tecnologico, ci sono alcuni ingranaggi che girano su M3GAN 2, ma non posso dire molto di più.

Non sappiamo quindi molto altro riguardo il sequel di M3gan, ma intanto potete vedere il film su Prime Video.