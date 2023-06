Netflix: tutte le uscite di luglio 2023

Ci aspetta un altro mese ricco di nuove uscite con Netflix: oltre ai nuovi appuntamenti con film e serie TV, faranno il loro ingresso sulla piattaforma alcuni interessanti documentari ed esclusivi reality show. Il catalogo offrirà una vasta rete di alternative anche in questo torrido periodo estivo, in modo da garantirvi un buon intrattenimento persino sotto l’ombrellone!

Mentre sale l’attesa per la terza stagione di The Witcher – ricordiamo che è divisa in due parti, con la seconda metà in uscita proprio alla fine di luglio – potremo goderci in tranquillità (si fa per dire) Bird Box: Barcellona, spin-off dell’horror post-apocalittico Bird Box, grande successo di Netflix del 2018. Di seguito potrete gustarvi il trailer:

Vediamo ora quali sono tutte le uscite di luglio 2023 confermate su Netflix.

Serie TV e Docuserie Netflix (luglio 2023)

4 luglio

Il principe – docuserie

20 luglio

Le super 4 di Mama K

Il colore delle magnolie – terza stagione

25 luglio

Sintonia – quarta stagione

27 luglio

The Witcher – Seconda parte – terza stagione

Film Netflix (luglio 2023)

1 luglio

Ali

Batman begins

Nerve

Un principe per l’estate

4 luglio

I molti santi del New Jersey

7 luglio

Escape room 2 – Gioco mortale

Seasons

The Out-laws – Suoceri fuorilegge

12 luglio

Clemency

Mister Car e i templari

14 luglio

Bird Box: Barcellona

19 luglio

Bahìa Colorada

Documentari e Reality Netflix (luglio 2023)

7 luglio

Hack my home: Molto più che ristrutturazioni – reality

12 luglio

Sugar rush: pasticcieri contro il tempo – reality

14 luglio

Five star chef – reality

19 luglio

Respiro profondo: la sfida di Alessia Zecchini – documentario

Tra tutti i titoli, desta particolare curiosità l’uscita della docuserie Il Principe, che in tre episodi ripercorre la storia dell’ultimo erede al trono d’Italia, Vittorio Emanuele di Savoia. Il 7 luglio porterà con sé un affascinante mix di generi diversi tra loro, alternando l’horror di Escape Room 2 con la commedia crime di The Out-laws – Suoceri fuorilegge; per tutti gli amanti dei reality, invece, c’è grande attesa per Hack my home, programma in cui un gruppo di esperti progettisti propone incredibili soluzioni per ottimizzare gli spazi abitativi e trasformare le case delle famiglie in modi fantasiosi.

Da non dimenticare anche Respiro profondo: la sfida di Alessia Zecchini, un documentario che racconta la passione e la carriera della campionessa di apnea italiana.