Nintendo Switch: Posticipata l’uscita del nuovo sistema



Il successore della Nintendo Switch potrebbe non essere più rilasciato nel 2024, come precedentemente riportato, con il sistema ora mirato per un lancio nel primo trimestre del 2025.

Viene infatti dichiarato, attraverso fonti come Eurogamer e VGC, che Nintendo ha rimandato l’uscita del sistema nella finestra gennaio – marzo 2025.

Si pensa che l’uscita della nuova console sia rallentata a causa di sviluppatori di terze parti. Desiderose di portare i loro titoli nell’orbita del mondo Nintendo.

Si vocifera che a varie case di produzione sia stato già mostrato il nuovo sistema Nintendo in una conferenza a porte chiuse durante il Gamescom 2023. Inoltre si dice che Activision Blizzard si sia incontrata con i dirigenti di Nintendo nel 2022 per discutere su come portare Call of Duty sulla nuova piattaforma.

L’azienda giapponese specializzata nella produzione di videogiochi e console ha lanciato la Switch nel marzo 2017 con grande successo. E può sembrare che l’azienda stia cercando di far colpo due volte. Il lancio nel primo trimestre ha anche il vantaggio di rientrare ancora nell’anno fiscale attuale di Nintendo.

Si pensa inoltre che la compagnia abbia deciso di concentrarsi di più sullo sviluppo del nuovo sistema considerando anche i giochi in uscita per il 2024.

Nintendo di solito ha una ricca lineup di giochi allettanti in arrivo. Ma quest’anno pare più leggero del solito. Con porting per Switch di Paper Mario: La Porta delle Mille Stanze e Luigi’s Mansion 2. Princess Peach: Showtime uscirà a marzo e Metroid Prime 4 è ancora in sviluppo.

Con un presunto Nintendo Direct in arrivo ci saranno più giochi e date di uscita. Questi potrebbero contribuire a riempire il calendario delle uscite altrimenti scarso. E si spera alcune novità sull’uscita della nuova console. Magari addirittura con una data ben precisa.

Per altre novità, curiosità o approfondimenti sui videogiochi potete consultare il nostro sito Hynerd!